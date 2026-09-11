「これ、どうなってるの!?」と思わず画面を二度見してしまう驚きの写真がSNSで大きな話題になっている。



【写真】ケルベロスならぬオルトロス状態のハスキー

投稿したのは、シベリアンハスキー3頭と暮らす、husky_lalalaugh（@Huskylalalaugh）さん。「くっつきすぎてケルベロスなんよ」という言葉とともに添えられた写真には、フワフワの毛が重なり境目が見えないほど一体化したハスキー2頭の姿が。



まるで1つの体から2つの首が生えているかのような、不思議なハスキーの写真は、250万回表示以上の大反響。この「奇跡の1枚」について、husky_lalalaughさんに話を聞いた。



――写真を見た時の、率直な感想を教えてください。



husky_lalalaugh：最初は、ただ転がりながらくっついている姿が可愛いなと思ってスマホを向けただけだったんです。でも、後からカメラロールを見返してみたら、想像以上に体が重なり合って、“ケルベロス状態”になっていて思わず笑ってしまいました。投稿後にフォロワーさんから「頭が2つの場合はオルトロスですよ」と教えていただき、初めて知りました（笑）。



――どんな状況だったのでしょうか。



husky_lalalaugh：右側の顔で上に乗っかっているのが「ルース」、左側の顔で下になっているのが「ロロ」。普段ならハスキーらしく、激しめの“ワンプロ（犬同士のプロレス）”になるところなのですが、この時はお互いにまだ眠かったのか、仲良くゴロゴロと戯れ合っていました。少しして遊び疲れ、くっついて休んでいる姿が可愛すぎて撮影した、本当にたまたま撮れた奇跡の瞬間です。ルースがロロの上に頭を乗せて枕にしているのですが、下になっているロロの体がほとんど見えなくなってしまい、このような合体図が完成しました。



――下になっているロロくんは重たがったり、嫌がったりしないのですか。



husky_lalalaugh：ロロは普段から、ルースにこうして乗っかられても全く嫌がる様子はありません。きっとくっつきたいんだと思います。とっても仲良しですが、同じくらい日常の小競り合いもしています（笑）。ただ、我が家にはもう1頭、一番お兄ちゃんの「ラフ」がいるのですが、ラフが誰かに乗っかることは絶対にありません。逆に、ルースやロロがラフに乗っかって甘えることはよくあります。



――3頭が仲良く暮らすための「関係性の秘訣」は何でしょうか。



husky_lalalaugh：飼い主として特別なことをしたわけではないのですが、長男のラフが非常に優しくマイペースな性格で、群れの精神的支柱になってくれています。ルースが来た時は良いお兄ちゃんになり、末っ子のロロを迎えた時はルースがお兄ちゃん役を引き継ぎ、ラフはお母さんのように優しく見守る。3頭それぞれが自分の役割を自然と理解し、マッチしているのだと感じます。もちろん、全員にたっぷりの愛情を注ぐことはいつも心がけていますよ。



◇ ◇



投稿には「ジャストフィットしすぎてかわいい」「一瞬怖い画像かと思った」「かわいさ2倍！」などの反響が寄せられた。



お互いを信頼する様子が偶然にも「頭が2つの神獣」となって出現した投稿。ラフ、ルース、ロロの3頭で作られた本当のケルベロスも、今後出現が期待される。



（よろず～ニュース特約・瀬戸ゆきほ）