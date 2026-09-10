伯方塩業株式会社の公式X（@hakataengyo）による、ユーモアあふれる投稿が注目を集めています。



【写真】私たちが登っていたのは…

険しい道のりの先には…一体何に登っている！？

2026年9月2日、公式アカウントは「登山してきました。険しい道のりでしたが、無事、頂上までたどり着きました……さて、ここで問題です。私たちは一体、何に登っているでしょう？」というコメントとともに、神社や鹿などをイメージした絵文字ヒントを使ったクイズを投稿しました。



公開された動画には、ヘルメットをかぶった数人が白い粉末に足を取られながら急斜面を登っていく姿が収められています。見渡す限り一面に広がる真っ白な景色と青い空のコントラストが印象的です。



明かされた正解は「塩の山」！

翌9月3日に明かされた正解は、なんと「塩の山」でした。舞台となったのは、広島県呉市沖にある「三ツ子島（みつごじま）」。ここに積まれた大量の輸入天日塩（てんぴえん）の山で、公式の解説によると、この塩は「伯方の塩」の原料の一部にもなっているのだそうです。



投稿内の画像には、上から塩が勢いよく落ちて積み上がっていく様子も。目の前に広がる光景はまるで本物の雪山そのものですが、投稿でも強調されている通り「……でも、雪じゃありません。塩です」。



投稿のコメント欄には、「塩の山、絶景すぎるだろ」という驚きの声が。さらに、「の・ぼ・れ・る・塩 ひえぇ‼︎こんなにすごいお山になってるんですね」と、おなじみのCMフレーズになぞらえた秀逸なコメントも寄せられました。