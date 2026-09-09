「やっぱ天才やん」「ゴラッソすぎる」水曜早朝に話題沸騰！29歳日本代表MFの“超絶ループ弾”にファン大興奮「キーパー完全に諦めてる」「何回でも見たい」
鎌田大地と冨安健洋が所属するクリスタル・パレスが、現地９月８日に開催されたカラバオカップ３回戦で、２部のミドルスブラとホームで対戦。３－０で快勝を収めた。
この一戦で、59分から途中出場した鎌田が芸術的なゴラッソを決める。
２－０とリードして迎えた73分、裏のスペースに抜け出すと、柔らかいタッチのループシュートで鮮やかにネットを揺らしてみせた。
日本の早朝に生まれたこの超絶弾にインターネット上も盛り上がりを見せ、次のような声が上がった。
「うますぎだろw」
「えぐー！！！！！」
「やっぱ天才やん」
「キーパー棒立ちなのがまた」
「ゴラッソすぎるだろwwwあの距離からループって逆に難しいぞ」
「舐めシュート」
「キーパー完全に諦めてるの草」
「直前の後ろ確認で味方探すフリしてシュートの匂い完全に消してるのえぐい」
「そりゃキーパーも動けないわ」
「冨安の縦パスも絶妙」
「鎌田らしい意地悪なシュート笑」
「冨安の一本で景色が変わって、最後は鎌田がふわり。美しさで仕留めるゴール、こういうの何回でも見たくなる」
29歳の日本代表MFが眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「何回見ても分からん」「マジで納得いかない」鎌田大地、美しい“プレミア初ゴール”がまさかの取り消しでSNS紛糾「完璧なゴールなのに」
この一戦で、59分から途中出場した鎌田が芸術的なゴラッソを決める。
２－０とリードして迎えた73分、裏のスペースに抜け出すと、柔らかいタッチのループシュートで鮮やかにネットを揺らしてみせた。
日本の早朝に生まれたこの超絶弾にインターネット上も盛り上がりを見せ、次のような声が上がった。
「うますぎだろw」
「えぐー！！！！！」
「やっぱ天才やん」
「キーパー棒立ちなのがまた」
「ゴラッソすぎるだろwwwあの距離からループって逆に難しいぞ」
「舐めシュート」
「キーパー完全に諦めてるの草」
「直前の後ろ確認で味方探すフリしてシュートの匂い完全に消してるのえぐい」
「そりゃキーパーも動けないわ」
「冨安の縦パスも絶妙」
「鎌田らしい意地悪なシュート笑」
「冨安の一本で景色が変わって、最後は鎌田がふわり。美しさで仕留めるゴール、こういうの何回でも見たくなる」
29歳の日本代表MFが眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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