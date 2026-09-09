さすがに万事休したか…。ドジャース・大谷翔平投手（３２）の４年連続ＭＶＰが風前のともしびだ。７日（日本時間８日）に打者として５試合ぶりに復帰したものの、投手としては正式に封印宣言。強烈なライバルが独走状態に入った裏では、〝大谷マニア〟の「造反」と米記者の「投票疲れ」まで重なるトリプルパンチとなっている。

左ヒザと右上腕に加え、首にまで変調をきたしていた大谷が「１番・ＤＨ」で先発復帰した。スイングの鋭さを取り戻したものの、結果は３打数無安打（２三振）、１四球で６４打席ノーアーチ。試合後には今季中の投手復帰について「ほとんどの確率でそれはないと思うので、バッティング、オフェンスに集中したい」と二刀流を封印する考えを示した。

すでにＭＶＰレースでは劣勢が伝えられる。初の栄冠に手をかけているのは、カブスのＰＣＡことピート・クローアームストロング外野手（２４）だ。８月２９日（同３０日）からの２試合で５本塁打の離れ業をやってのけ、この日終了時でリーグ２位の４１本塁打。大谷に１１本差をつけているだけでなく、あと５盗塁で４０盗塁に到達し、２０２４年の大谷以来、史上７人目となる「４０-４０」の達成も現実味を帯びてきた。

ＰＣＡの優位が鮮明になる中、実はどんな逆風でも大谷を支えてきた最強の〝応援団〟もサジを投げてしまっている。

米放送局「ＦＯＸ」のアナリスト、ベン・バーランダー氏はＹｏｕＴｕｂｅで「私の認識は間違っていた…。今やＰＣＡこそ私のナ・リーグＭＶＰだ」とのタイトルで〝敗北宣言〟。さらに「私は大谷がＭＶＰだと信じ続けてきました。しかし、今はそうは思いません」と断言し「さあ、言ってしまいました。胸のつかえが取れました。言えてスッキリしました」と晴れ晴れとした表情を浮かべていた。

大谷がライバル不在のＭＶＰ候補に挙げられていた最大の理由は、唯一無二の二刀流。バーランダー氏は大谷が当初の予定通り先月末に復帰登板を果たしていれば、ＰＣＡに鞍替えすることもなかったという。

しかし、復帰計画は遅々として進まず白紙に戻され、この日の断念表明につながった。バーランダー氏は当初から「ドジャースは彼を（投手として）休養させることにした。復帰のメドは全く立っていない。彼はマウンドに戻れるのでしょうか？ 私には分かりません」と疑念を持ち、信じ続けた二刀流の復活が見込めないことで〝大谷推し〟も限界を超えた。

国境や国籍も超えて、エンゼルス時代から大谷にゾッコンだったバーランダー氏が掲げた白旗。さらに別の壁も立ちはだかる。それが投票者たちの〝マンネリ〟だ。

ＭＶＰ投票には全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）から選出された３０人が投票権を持つが、球団専門メディア「ドジャース・ウェイ」などは以前から「大谷翔平の負傷は、ドジャースファンが思っている以上にＭＶＰへの望みを脅かす可能性がある」と「投票疲れ」を指摘していた。

通算４度のＭＶＰ受賞（２１、２３～２５年）はすべて満票。しかし、別の有力候補が台頭した以上、あえて大谷に投票しない心理が働く余地は大きくなる。昨年のＭＶＰ投票前ですら、敏腕記者のケン・ローゼンタール氏が「投票疲れが理由であってはならない」と呼びかけたほどだった。

〝三重苦〟によってＭＶＰ受賞は絶望的。投手として１４試合の先発で８勝２敗、防御率１・７９、打者として打率２割７分７厘、３０本塁打、８０打点、ＯＰＳ０・９０２という異次元の成績が色あせることはないが、逆転するには奇跡を待つしかない。