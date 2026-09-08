【速報】庄内川が氾濫している可能性 「レベル5氾濫特別警報」発表
今日8日、愛知県・岐阜県を流れる庄内川で氾濫が発生している可能性があるとして、「レベル5氾濫特別警報」が発表されました。直ちに川から離れるなど命を守る行動をとってください。
庄内川 レベル5氾濫特別警報発表 氾濫が発生
8日18時20分、愛知県・岐阜県を流れる庄内川に「レベル5氾濫特別警報」が発表されました。庄内川では、⽮⽥川の瀬古基準観測所(名古屋市)で、「氾濫発⽣⽔位」に到達しました。直ちに川から離れるなど命を守る行動をとってください。
「レベル5氾濫特別警報」とは
特別警報とは、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に、その旨を示して行う警報です。氾濫、大雨、土砂災害、高潮、暴風、暴風雪、大雪、波浪の特別警報があり、氾濫、大雨、土砂災害、高潮の特別警報には名称に「レベル5」をつけて発表します。
レベル5氾濫特別警報は、大河川(洪水予報河川)において氾濫が発生または切迫している状況となった場合に、河川ごとに発表されます。ただ、レベル5氾濫特別警報が発表されたときには、すでに何らかの災害が発生している、あるいは切迫している状況で、避難が困難となっているおそれがあります。命を守ることを第一に、行動してください。
なお、中小河川(洪水予報河川以外)の氾濫と低地の浸水害(内水氾濫)については、レベル5大雨特別警報で扱われます(市区町村ごとに発表)。