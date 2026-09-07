坂口健太郎、結婚の電撃発表翌日にイベント 祝福に会釈
俳優の坂口健太郎（35）、中野量太監督が7日、都内で行われた映画『私はあなたを知らない、』公開記念トークイベントに参加した。坂口は6日に交際中だった一般女性と結婚したことを電撃発表後初の公の場となった。報道陣からの祝福に会釈する姿も見せた。
【写真】逆サプライズに感動…熱い抱擁を交わす坂口健太郎＆中野量太監督
黒のインナーに茶色のジャケット姿で坂口は登場。「皆さん、こんばんは。すごい雨でしたね。足元の悪い中、ほぼほぼ監督とおそろいコーデでの僕を…」と坂口がボケると、全身真っ黒だった中野監督は「ジャケット着る前、ほぼ一緒に一緒だった」と笑っていた。
イベントの終盤、MCが「さて、今日なんですけれども…。ねぇ、坂口さん」と切り出すと、結婚の祝福があると勘違いしたファンから大きな拍手がわいた。ただ、坂口から中野監督へのサプライズで手紙を書いていたことだったため、観客もぽかん。ただ、季節のあいさつをのぞき、手紙は真っ白で坂口の言葉で中野監督への思いが語られた。さらに、逆サプライズで中野監督から坂口への手紙もあり、坂口は「額縁に入れて飾ります」と笑顔を見せ、2人は熱い抱擁もしていた。
降壇する際には、報道陣から「結婚おめでとうございます」と祝福の言葉が。坂口は会釈で応えていた。
坂口はファンクラブサイトで「私事ではありますが、この度、お付き合いさせていただいている一般女性の方と結婚いたしました」と報告。「俳優として、さらに邁進していきたいと思っています」などとつづっていた。
坂口は1991年7月11日生まれ、東京都出身。2010年に第25回『MEN'S NON-NO モデルオーディション』に合格し、モデルとして活動をスタート。2014年公開の映画『シャンティ デイズ 365日、幸せな呼吸』で俳優デビューを果たした。
映画『私はあなたを知らない、』は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに完全オリジナル脚本を手がけた中野量太監督による日仏共同製作のヒューマンサスペンス。“家族”という幸せの形を狂おしいほどに追い求め、愛する人を殺めた孤独な青年・夕平を坂口が演じる。
【写真】逆サプライズに感動…熱い抱擁を交わす坂口健太郎＆中野量太監督
黒のインナーに茶色のジャケット姿で坂口は登場。「皆さん、こんばんは。すごい雨でしたね。足元の悪い中、ほぼほぼ監督とおそろいコーデでの僕を…」と坂口がボケると、全身真っ黒だった中野監督は「ジャケット着る前、ほぼ一緒に一緒だった」と笑っていた。
降壇する際には、報道陣から「結婚おめでとうございます」と祝福の言葉が。坂口は会釈で応えていた。
坂口はファンクラブサイトで「私事ではありますが、この度、お付き合いさせていただいている一般女性の方と結婚いたしました」と報告。「俳優として、さらに邁進していきたいと思っています」などとつづっていた。
坂口は1991年7月11日生まれ、東京都出身。2010年に第25回『MEN'S NON-NO モデルオーディション』に合格し、モデルとして活動をスタート。2014年公開の映画『シャンティ デイズ 365日、幸せな呼吸』で俳優デビューを果たした。
映画『私はあなたを知らない、』は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに完全オリジナル脚本を手がけた中野量太監督による日仏共同製作のヒューマンサスペンス。“家族”という幸せの形を狂おしいほどに追い求め、愛する人を殺めた孤独な青年・夕平を坂口が演じる。