◇ナ・リーグ ドジャース－ナショナルズ（2026年9月6日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が6日（日本時間7日）、本拠でのナショナルズ戦で4試合続けてベンチスタート。8回に代打の準備をしたが、打席に立つことはなかった。

4－5の8回、ドジャースが攻撃を始めるとベンチの大谷は打撃手袋などを装着。ヘルメットをかぶってバットを握り、代打での準備に備えた。ただ、1死からマンシーが左飛に倒れると、かぶっていたヘルメットを脱ぎ、ベンチに待機。そのまま、9番・コールが打席に入り、大谷はベンチでスネルや山本由伸らと会話を交わした。

NHK BSで解説を務めた田中賢介氏も「見たかったですね」と残念そうにコメントした。

チームは2死からコールが中前打で出塁すると、エドマンも四球で続き一、二塁からベッツの3ランで逆転に成功した。

大谷は2日（同3日）のカージナルス戦で今季初の4三振を記録。打席内でスイング後に顔をしかめ、右腕を痛そうに振るようなシーンも見られた。同試合でドジャース移籍後ワーストを更新する60打席ノーアーチとなり、自己ワーストの12試合連続で打点なしに。本塁打を放った8月18日（同19日）ロッキーズ戦の翌日から、2日（同3日）カージナルス戦まで12試合で46打数6安打の打率.130、0本塁打、0打点と調子が急降下していた。

翌3日（同4日）のカージナルス戦からスタメンを外れ、この日も先発メンバーに名前はなく、4戦連続でベンチスタートとなった。

それでも前日の試合中には打撃練習をしており、この日の試合前会見でロバーツ監督は「このままいい方向に進めば、明日はラインアップに入ると思う」と打者としては7日（同8日）のレッズ戦で先発復帰する見通しとした。