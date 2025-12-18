11インチAndroidタブレット「Samsung Galaxy Tab A11+」および「amsung Galaxy Tab A11+ 5G」が日本で11月28日より順次発売！Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは28日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける新商品としてミッドレンジクラスな11インチサイズのAndroidタブレット「Galaxy Tab A11+」シリーズを日本市場にて発表しています。販売されるモデルは携帯電話ネットワーク