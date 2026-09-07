岡本の活躍を称えた球団の“祝福投稿”が話題に

球団もまさかのイジリ？ ブルージェイズの岡本和真内野手は5日（日本時間6日）、敵地でのロイヤルズ戦に「6番・三塁」でスタメン出場し、メジャー移籍後初となる4安打をマークした。試合後には球団公式X（旧ツイッター）が、日本語で祝福メッセージ。投稿に添えられたユニークな“モグモグ”映像に対し、ファンの間で爆笑の渦が巻き起こった。

この日は、初回から岡本のバットが冴え渡った。2死一塁で迎えた第1打席、ロイヤルズ先発のセス・ルーゴ投手が投じた8球目の変化球を捉え二塁打。3回の第2打席では適時二塁打を決めると、6回の第3打席ではライアン・クアス投手から中前打を放った。さらに7回にはクレイグ・キンブレル投手から勝ち越しの中前適時打と、メジャー初の1試合4安打で勝利に貢献した。

試合後、球団は公式SNSで「MLBキャリア初の4安打試合おめでとう、和真！」と日本語で投稿。動画には、岡本の活躍を振り返る映像を添付すると思われたが、掲載されたのは意外なGIF映像だった。映像には、岡本がメキシコ料理のケサディーヤを黙々と食べている様子が収められており、あまりにシュールな選択が話題を呼んでいる。

岡本は5月1日（同2日）のツインズ戦で2発を放ったが、第5打席は左飛に倒れ1試合3HRとはならず。試合後、打球が失速したことについて問われた岡本は「試合前にケサディーヤを食べていなかったので、その分（3本目が）届かなかったのかなと思います」と話したことで、メキシコ料理が話題になった。

この謎の動画に、ネット上のファンからは「飯を食うの見せたいのかヒットを見せたいのかどっち！」「何で飯食ってる岡本なんだよw」「意味不明なカジカジ岡本で笑う」「何でこの人飯食ってるだけで面白いの」「なんでこのGIF」「なんでこの動画 おめでとう岡本くん！」「だから?球団ぐるみでイジってるって 本当におめでとう思てんのー笑」「イジられまくり 球団のカラーかな」と反響が寄せられていた。（Full-Count編集部）