「何が起きたんだ」「衝撃の結果」U-20アジア杯予選で驚きの大波乱！前回王者がまさかの敗退でアジア騒然！母国メディアは失望「悲劇だ」
９月６日に最終節が一斉開催されたU-20アジアカップ予選で、まさかの大波乱が起きた。
グループHのポット１、前回王者のオーストラリアがまさかの予選敗退となったのだ。
１勝１分けで最終節を迎えたオーストラリアはインドネシアに０－２でまさかの敗戦。そのインドネシアとマレーシアの後塵を拝して３位に終わり、本大会に進めなかった。
『Football360』のオーストラリア版は、この敗退をこう報じた。
「オーストラリアU-20代表にとって悲劇だ。2025年に優勝したヤング・サッカルーズは、2027年アジアカップ予選で敗退した。インドネシアに敗れたことで、このチームは20年ぶりに同大会出場を逃したのだ。所属するAリーグのクラブが当初の代表メンバーから数名を辞退させたため、トップクラスの年齢別代表選手の一部を欠いていた」
また、母国のファンからは「恥ずかしい」「あらゆる面で失敗」「選手を出さなかったクラブも恥だ」といった、厳しい声が上がった。
そして、アジアのサッカーファンからは、インターネット上で「何が起きたんだ」「どうしたオーストラリア」「驚きしかない」「衝撃の結果だ」「インドネシアはそんなに強いのか」「前回王者が敗れるとは」といったコメントが欠き込まれるなど、騒然となっている。
ちなみに日本はグループGで３連勝し、危なげなく予選を突破している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」
グループHのポット１、前回王者のオーストラリアがまさかの予選敗退となったのだ。
１勝１分けで最終節を迎えたオーストラリアはインドネシアに０－２でまさかの敗戦。そのインドネシアとマレーシアの後塵を拝して３位に終わり、本大会に進めなかった。
『Football360』のオーストラリア版は、この敗退をこう報じた。
「オーストラリアU-20代表にとって悲劇だ。2025年に優勝したヤング・サッカルーズは、2027年アジアカップ予選で敗退した。インドネシアに敗れたことで、このチームは20年ぶりに同大会出場を逃したのだ。所属するAリーグのクラブが当初の代表メンバーから数名を辞退させたため、トップクラスの年齢別代表選手の一部を欠いていた」
また、母国のファンからは「恥ずかしい」「あらゆる面で失敗」「選手を出さなかったクラブも恥だ」といった、厳しい声が上がった。
そして、アジアのサッカーファンからは、インターネット上で「何が起きたんだ」「どうしたオーストラリア」「驚きしかない」「衝撃の結果だ」「インドネシアはそんなに強いのか」「前回王者が敗れるとは」といったコメントが欠き込まれるなど、騒然となっている。
ちなみに日本はグループGで３連勝し、危なげなく予選を突破している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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