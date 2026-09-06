木下グループ杯

フィギュアスケートのチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯は6日、東京・田中貴金属アイスアリーナで女子フリーが行われ、17歳・島田麻央（木下グループ）が152.48点をマーク。合計231.32点で逆転優勝を飾った。五輪メダリスト2人を上回った島田のシニアデビュー戦に衝撃が走っている。

島田は冒頭のトリプルアクセル、そして、4回転トーループにも着氷した。さらに3回転ルッツ-3回転トーループのコンビネーションなど、ジャンプを完璧に決め切り、演技を終えると両手を上げてガッツポーズした。

今大会がシニアの国際大会デビュー戦だった島田。2月のミラノ・コルティナ五輪は年齢制限によって出場資格がなかったが、ジュニアの4シーズンでは無敗という圧倒的な戦績を残していた。

女子のエースとして日本を長らく牽引した坂本花織さんが昨季で現役を引退。新たなエース候補の熱演にX上のフィギュアファンも沸いた。

「圧巻の演技、まさに天才」

「久しぶりに感動で泣いた！」

「あのトルソワに勝った！！！」

「日本シニア女子フィギュアの新たな幕開け」

「このメンバーで優勝は凄すぎる」

「麻央さまはシニアでも強かった」

「3Aと4T決めたの？？？やばすぎ」

2位は2022年北京五輪銀メダルのアレクサンドラ・イグナトワ（旧姓トルソワ、AIN）。3位はアンナ・フロロワ（AIN）だった。

SP首位で、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美はジャンプの転倒が響き、4位だった。



（THE ANSWER編集部）