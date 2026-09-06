アストン・ビラ戦を欠場した

イングランド・プレミアリーグのハル・シティに加入したMF守田英正の状態が危ぶまれている。

現地時間9月5日に行われたプレミアリーグ第3節でアストン・ビラ戦を欠場。現地記者によれば、ふくらはぎの負傷で3週間の離脱が見込まれているようだ。

今夏にポルトガル1部スポルティングから加入した守田。8月24日に行われたリーグカップで31分間プレーすると、8月29日に行われたコベントリー・シティ戦でプレミアリーグデビュー。先発に名を連ね、45分間プレーしていた。

アストン・ビラ戦の欠場について、現地メディア「Hull Live」では「依然として完全なフィットネスを取り戻している段階」だと伝えられた。さらに英「BBC」のマイク・ホワイト記者は自身のXで「（守田は）ふくらはぎの痛みが再発し、3週間の離脱となる見込みだ」と報じた。

9月下旬から10月上旬にかけて日本代表は4試合を戦うが、現地報道が事実であれば、招集への影響は避けられない。ハルは開幕3試合を2勝1分けと好スタートを切ったが、新チームへの適応を進める守田にとっては痛恨の離脱となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）