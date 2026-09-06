恋愛するアイドルは“欠陥商品”なのか　BLACKPINK・リサの告白から見えるK-POP「疑似恋愛」の矛盾

やはりK-POPアイドルの恋愛は、あまりに難しいようだ。

BLACKPINKのリサが、過去の恋愛事情を率直に明かし、話題になっている。

【写真】リサ、過去に恋人がいたと告白

カナダメディアによると、リサは自身のドキュメンタリー映画『Always Lalisa』のなかで、「K-POP文化では恋愛できない」と告白したという。

彼女は「誰かと付き合っているところをパパラッチに撮られたら、すぐに人気が落ちてしまう」と語り、「若い頃に何度か恋愛をしたが、徹底して隠していた」とも述べた。

さらに、「自分の恋愛がBLACKPINKの人気を傷つけることを望まなかった」と明かしている。

一見すると、少し大げさにも聞こえる言葉だ。

だが、過去の人気女性アイドルの熱愛騒動を振り返ると、リサの言葉が決して誇張ではないことがわかる。

象徴的なのが、aespaのカリナだ。

（写真提供＝OSEN）カリナ（左）とイ・ジェウク

2024年2月、俳優イ・ジェウクとの交際を認めると、一部ファンから悪質コメントや支持をやめるとの宣言が相次ぎ、所属事務所SMエンターテインメントの社屋前ではトラックデモまで行われた。

最終的にカリナ本人が謝罪文を掲載する事態にまで発展した。

そして2人は、交際を認めてからわずか5週間で破局した。所属事務所は「作品に集中するため」と説明した一方、一部メディアは悪質コメントによる精神的苦痛なども背景として報じている。

当時、韓国メディア『OSEN』はこの状況を「アイドルの恋愛＝謝罪という不自然な構図」と表現している。

さらに、交際を認めた2月27日、SMエンターテインメントの時価総額は前日から668億ウォン（約77億3000万円）減少したとも報じられた。

もちろん、株価は複数の要因によって動くため、カリナの熱愛だけが下落の原因だったと断定することはできない。

それでも、人気アイドルの恋愛がファンの感情だけでなく、企業価値と結びつけて語られること自体、K-POPにおける私生活の重さを象徴している。

ジスは“恋人”まで審査された

BLACKPINKのジスと俳優アン・ボヒョンのケースでは、また別の難しさが浮き彫りになった。

（写真提供＝OSEN）ジス（左）とアン・ボヒョン

2023年8月に交際を認めると、ジスだけでなくアン・ボヒョンにも猛烈な関心が集まった。過去のドラマメイキング映像まで掘り返され、女性スタッフに台本を持たせているように見える場面をめぐって、「人間性」にまで疑問を投げかける声が出た。

当時の韓国メディアは、この騒動について、正確な確認を経ない“魔女狩り”式の議論だったと指摘している。

つまり、トップアイドルが恋愛すると、本人だけでなく、「その相手はふさわしい人物なのか」というところまで、一部ファンによる“審査”の対象になり得るわけだ。

最終的にジスとアン・ボヒョンは、交際を認めてからわずか2カ月で破局した。

カリナは交際を認めた後に謝罪文を掲載し、ジスの場合は恋人まで過去を掘り返された。こうした事例を見ると、リサが「恋愛がBLACKPINKの人気に悪影響を与えることを恐れた」と語った理由も理解しやすい。

でも、本当にファンだけが悪いのか

ただ、ここで問題を「ファンがアイドルの恋愛に厳しすぎる」で終わらせるのは少し違うだろう。

そもそもK-POP産業そのものが、長年にわたって“疑似恋愛”を強力な商品として利用してきたからだ。

本紙『スポーツソウル』は、BTS・JUNG KOOKとaespa・ウィンターの熱愛説が騒がれていた2025年12月、K-POPのビジネスモデルについて「疑似恋愛を基盤に設計されている」と指摘した。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK（左）とウィンター

その理屈はこうだ。

ファンサイン会や映像通話イベント、有料コミュニケーションサービスなどでは、ファンとアイドルが1対1に近い距離で交流する。「ご飯食べた？」「君しかいない」といった恋人さながらのメッセージが送られ、ファンはアルバムを何枚も購入して短い会話の機会を得る。

K-POPファンは、単に音楽やパフォーマンスを買っているだけではない。アイドルとの“親密さ”そのものにも、お金を払っている。

『スポーツソウル』は、こうした構造のなかでは「アイドルはステージ上の“アーティスト”ではなく、金を払えば応答してくれる“仮想の恋人”として位置づけられる。徹底したビジネス論理で構築された関係の中では、アイドルの実際の恋愛は明白な“契約違反”であり、“欠陥商品”と受け取られかねない」と論じた。

そして「本能的な感情である“愛”を人質にして財布を開かせる、高度に洗練されたビジネスだ」とまで評している。

もちろん、恋愛を制限する権利がファンにあるわけではない。

ただ、K-POP産業が「自分だけを見てくれている」と感じさせる商品設計を積極的に利用してきた以上、恋愛発覚時の反動だけをファンの嫉妬心として片づけるのも公平ではない。

“恋愛すると商品設計が壊れる”

ここに、K-POPアイドルの恋愛が難しい本当の理由があるのかもしれない。

恋愛そのものが問題なのではない。実際の恋愛が公になった瞬間、それまで売ってきた“疑似恋愛”との矛盾が表面化するのだ。

ファンには「あなたは特別」と思わせる。しかし現実には、アイドルにも当然ながら私生活があり、恋愛もある。その2つがぶつかったとき、感情的な反発だけでなく、売上やブランド価値への不安まで生まれる。

カリナの交際が認められた当日に交際を認めた2月27日にSMエンターテインメントの時価総額が668億ウォン減少したことも、その構造を象徴する出来事のひとつだろう。

疑似恋愛的な関係性が売上を支える以上、熱愛は単なる私生活ではなく、“商品設計上のリスク”として市場にも映り得る。

リサが語った「BLACKPINKの人気を傷つけたくなかった」という不安も、こうした構造のなかで見ると理解しやすい。

自分の恋愛が、自分だけでなくBLACKPINKの人気にまで影響することを恐れた。だから隠した。そう考えると、「K-POPでは恋愛できない」という言葉の重みも変わって見える。

K-POPアイドルにとって難しいのは、恋愛することだけではない。恋愛しない存在として商品化されながら、人間として恋愛すること。

カリナは交際を認めて謝罪し、ジスの恋人は人間性まで“審査”され、リサはグループを守るために恋愛を隠した。

この矛盾を生み出しているのは、ファンだけではない。疑似恋愛という仕組みを最大限に活用して成長してきたK-POP産業そのものでもある。

リサの告白は、その構造の息苦しさを、あらためて浮かび上がらせている。