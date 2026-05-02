「私もキレイあの子もキレイ」▶▶この作品を最初から読む「笑顔でいた方が自分も楽しい」「誰でも笑顔が一番かわいい！」メンタル強め美女・白川さんのシンプルな言葉に、救われる日がきっとある。「私は私、強く、可愛く！」と、自分の信じた道をまっすぐ進む白川さん。周囲にどう言われても、その姿勢は変わりません。そしてそのまっすぐさは、知らないうちに周りの誰かを励まし、落ち込んだ心に小さな光を灯していき