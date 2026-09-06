ベッドで寝られない娘さんのSOSで部屋に向かうと…。猫ちゃんたちの可愛い行動が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は175万回を超え「良いなぁ良いなぁ幸せな環境すぎる」「暖かくて幸せそうで羨ましいです」「猫達の動かされ慣れてる感がいい」といったコメントが集まっています。

【動画：娘から『ベッドで寝られない』と連絡がきて、部屋に行ってみると…可愛すぎる光景】

猫ちゃんたちがベッドを占領！

YouTubeアカウント「ひのき猫」に投稿されたのは、娘さんのベッドに集まる猫ちゃんたちの様子を捉えた動画です。ママさんのもとに娘さんから「ベッドで寝られない」と連絡があったそうです。

ママさんが娘さんの部屋に行ってみると、ベッドを3匹の猫ちゃん「秀吉」くん「豆大福」くん「オデコ」ちゃんが占領し、娘さんはベッドの隅で体育座りをしていたといいます。その光景を見て、ママさんは思わず笑ってしまったそうです。

猫ちゃん再び登場！

娘さんは自分が寝るスペースを作るため、猫ちゃんたちをそっとベッドの端へ移動してみたのだそう。すると、猫ちゃんたち全員がベッドからおりていってしまったそうです。

再び娘さんから連絡があり、ママさんが見に行くと、ベッドで横になって漫画を読む娘さんの隣に秀吉くんがいたのだそう。すると、秀吉くんはまたしてもベッドからおりていったそうです。

腕のすき間にすっぽり！

しばらくして娘さんから連絡があり見に行くと、今度はうつ伏せで肘をついていた娘さんの両腕の間にすっぽり収まる秀吉くんがいたといいます。腕によりかかっているため、娘さんは漫画を手に取ることすらできなかったそうです。

結局秀吉くんはベッドからおりていったそうですが、この後も同じことを繰り返していたのかもしれませんね。大好きな娘さんのもとへ何度も通う秀吉くんに、ほっこりしてしまいます。

動画には「添い寝しよ～じゃなくて、絶妙にベッドを占領しようとしてるのが可愛い」「どんだけ娘さんのこと大好きなんだよ」「こんな幸せな悩みが他にあるだろうか」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ひのき猫」では、投稿者さん家族と愛猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ひのき猫」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。