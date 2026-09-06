「こんなこと本当に起きたの!?」 全米OPで突如試合中断、意外な理由に米呆れ「本当に迷惑だ」
全米オープン
テニスの全米オープンは現地4日、女子シングルス3回戦が行われ、世界ランク1位のアリーナ・サバレンカ（ベラルーシ）が同92位カミラ・ラヒモワ（ウズベキスタン）に2-0（6-3、6-4）で勝利した。試合が中断する場面があり、意外すぎる理由に米ファンは呆然としている。
突如、サービスを止めたサバレンカ。ウンザリした表情で、何かを審判に伝えた。どうやら、近くの客席からマリファナの強烈な臭いが漂ってきたようで、「誰かが大麻を吸っている。凄い臭いなの」と訴えていた。
これには米ファンも驚き。「え、こんなこと本当に起こったの?!?」「全米オープンはお笑いみたいだな。選手たちがかわいそうだよ」「見られなかったけど、これはイカれてる」「アスリートの近くで吸うなんて、野蛮すぎるだろ」「受動喫煙だけでも十分有害だ。頼むからやめてくれよ！」「あの臭い、大っ嫌いなんだ!!!!」「観客は選手にもっと敬意を払うべきだよ」「本当に迷惑。吸いたいならどっかいってよ」などの声が上がった。
3連覇を狙うサバレンカ。米放送局「ESPN」の女子スポーツ専門インスタグラムが公開した試合後の会見動画内では、「テニスコートのすぐ近くで吸うのはやめてほしいってお願いしたいわ」と、ファンに訴えていた。
（THE ANSWER編集部）