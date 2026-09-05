『こち亀』10年ぶり新作、新キャストお披露目 “新両さん”落合福嗣はパンダカーで登場
東京・浅草花劇場で開催
「アニメ『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』新キャスト発表会～始動！令和こち亀大作戦～」が5日、東京・浅草花劇場で行われ、2027年にフジテレビで放送されることをはじめ、新情報が発表された。本格的な新作アニメの制作は16年以来10年ぶり。この日お披露目となった派出所メンバーである両津勘吉役・落合福嗣、中川圭一役・蒼井翔太、秋本麗子役・M・A・O、大原大次郎役・坂本頼光が大きな拍手に迎えられ登壇。落合は作品ゆかりのパンダカーに乗って登場した。
【写真】令和に再始動！10年ぶり新作『こち亀』落合福嗣ら新キャスト陣ら
この日は、197巻には花やしきでおなじみのパンダカーが登場するほか、花やしきに中川も大きく関わる回もあるなど、本作にゆかりの深い花やしき併設の花劇場で開催された。
イベントでは、令和に誕生する『新こち亀』に出演する声優陣は、オーディションの感想や出演決定時の率直な感想、役を演じる意気込みを喜びをにじませながら語り合った。
1976年から2016年まで『週刊少年ジャンプ』で約40年にわたって連載された同作は、亀有公園前派出所に勤務する警察官の主人公・両津勘吉（りょうつ かんきち）が、東京の下町を舞台に、その同僚や周辺の人物と繰り広げるギャグ漫画。テレビアニメ化や、香取慎吾主演でドラマ化や実写映画化もされた人気作品となっている。
テレビアニメが1996年6月～2004年12月にレギュラー放送され、その後、05年1月～16年9月にかけて不定期に放送されていた。
イベントにはほかに、インポッシブル・ひるちゃんが登壇。MCはフジテレビ・佐野瑞樹アナウンサーが務めた。
「アニメ『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』新キャスト発表会～始動！令和こち亀大作戦～」が5日、東京・浅草花劇場で行われ、2027年にフジテレビで放送されることをはじめ、新情報が発表された。本格的な新作アニメの制作は16年以来10年ぶり。この日お披露目となった派出所メンバーである両津勘吉役・落合福嗣、中川圭一役・蒼井翔太、秋本麗子役・M・A・O、大原大次郎役・坂本頼光が大きな拍手に迎えられ登壇。落合は作品ゆかりのパンダカーに乗って登場した。
この日は、197巻には花やしきでおなじみのパンダカーが登場するほか、花やしきに中川も大きく関わる回もあるなど、本作にゆかりの深い花やしき併設の花劇場で開催された。
イベントでは、令和に誕生する『新こち亀』に出演する声優陣は、オーディションの感想や出演決定時の率直な感想、役を演じる意気込みを喜びをにじませながら語り合った。
1976年から2016年まで『週刊少年ジャンプ』で約40年にわたって連載された同作は、亀有公園前派出所に勤務する警察官の主人公・両津勘吉（りょうつ かんきち）が、東京の下町を舞台に、その同僚や周辺の人物と繰り広げるギャグ漫画。テレビアニメ化や、香取慎吾主演でドラマ化や実写映画化もされた人気作品となっている。
テレビアニメが1996年6月～2004年12月にレギュラー放送され、その後、05年1月～16年9月にかけて不定期に放送されていた。
イベントにはほかに、インポッシブル・ひるちゃんが登壇。MCはフジテレビ・佐野瑞樹アナウンサーが務めた。
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