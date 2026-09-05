『Ｔシャツが乾くまで』“咲子”蒼井優の“秘密”が想定外すぎた ネット混乱「引いた！正直」「考察不能」（ネタバレあり）
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の第9話が4日に放送され、咲子（蒼井）が抱えてきた秘密が明らかになると、ネット上には驚きの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】まさかの元夫だった篤彦（井ノ原快彦） 咲子（蒼井優）の衝撃の秘密が明らかに
充（松山ケンイチ）の前から姿を消した咲子が訪ねたのは、とある海辺の街で暮らす男・篤彦（井ノ原快彦）だった。充の心配をよそに、彼のもとで楽しく過ごす咲子。
一方、喫茶「ひこうき」に集まっていた充と直人（高橋文哉）、千鶴（臼田あさ美）、宮内（リリー・フランキー）は、咲子の人物像や行き先について議論していた。千鶴が語った「飽き性で新しい物好き、切り替えが早い」という咲子像が、自分の知る咲子とあまりにも違うことが気になる充。彼は千鶴から、咲子が身を寄せている篤彦の自宅住所を教えてもらう。
その後、充は住所を手がかりに篤彦のもとを訪ねる。充を迎えた篤彦は、自分が咲子の元夫だと告げる。そこで充は初めて、咲子に離婚歴があることを知る。
翌日、帰宅した咲子は充と顔を合わせると、篤彦と22歳の頃に結婚していたことを打ち明ける。これを穏やかに受け入れた充が「22歳か…そんなに早く結婚したんだ」とつぶやくと、咲子は「うん」と頷いて、少しの間黙り込むと「2人目は25歳のとき」と語る。
驚く充に対して、咲子が4度の離婚歴を告白すると、ネット上には「さ、さっちゃん…絶句」「衝撃すぎて何も言えない」「引いた！正直。想像を遥かに超えてたわ」「考察不能」「咲子、ファンキーすぎて好き」「おもろい。意味わからん笑」などの反響が巻き起こっていた。
【写真】まさかの元夫だった篤彦（井ノ原快彦） 咲子（蒼井優）の衝撃の秘密が明らかに
充（松山ケンイチ）の前から姿を消した咲子が訪ねたのは、とある海辺の街で暮らす男・篤彦（井ノ原快彦）だった。充の心配をよそに、彼のもとで楽しく過ごす咲子。
その後、充は住所を手がかりに篤彦のもとを訪ねる。充を迎えた篤彦は、自分が咲子の元夫だと告げる。そこで充は初めて、咲子に離婚歴があることを知る。
翌日、帰宅した咲子は充と顔を合わせると、篤彦と22歳の頃に結婚していたことを打ち明ける。これを穏やかに受け入れた充が「22歳か…そんなに早く結婚したんだ」とつぶやくと、咲子は「うん」と頷いて、少しの間黙り込むと「2人目は25歳のとき」と語る。
驚く充に対して、咲子が4度の離婚歴を告白すると、ネット上には「さ、さっちゃん…絶句」「衝撃すぎて何も言えない」「引いた！正直。想像を遥かに超えてたわ」「考察不能」「咲子、ファンキーすぎて好き」「おもろい。意味わからん笑」などの反響が巻き起こっていた。