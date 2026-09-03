PSVでプレーするMF佐野航大のプレーに喝采

オランダ1部PSVアイントホーフェンは現地時間8月30日に行われたリーグ第4節でユトレヒトと対戦し、6-1で快勝を収めた。

この試合でPSVに所属するMF佐野航大が見せた圧巻のプレーに対し、昨季までユトレヒトを指揮していたロン・ヤンス氏が「あのパスは滅多に見られない」と語ったと「PSV Fans」が報じている。

今オフにNECナイメヘンから同国王者のPSVへ移籍を果たした佐野は、この試合で目覚ましいパフォーマンスを披露。1-1の前半45分、GKからパスを受けた佐野は相手に寄せられながらも、ダイレクトで右サイドの味方へパスをつなぎ、チームの2点目となる攻撃の起点となった。

ヤンス氏は、オランダのテレビ番組「NOS Studio Sport Voetbal」に出演した際、佐野のプレーについて言及。「今週末のベストパスだ。佐野航大のあのパスは、めったにお目にかかれないものだよ」と切り出し、そのクオリティーに熱弁を振るった。

「あれだけのリスクを冒すとはね……。状況を見極め、挑戦する勇気を持ち、そしてそれを正確に実行できなければならない。ほぼすべての選手なら中央のディフェンダーへ斜めにバックパスを選択する場面だが、彼はボールを上へと浮かして通してみせたんだ」

ヤンス氏は興奮気味に絶賛の言葉を重ね、「しかもそこからゴールまで生まれた。これは本当に特別なプレーだよ。佐野は素晴らしい補強になったと思う。あのパスは私にとって今週末最高のプレーだ」と佐野の技術と判断力を高く評価した。

番組内で共演した元オランダ代表MFファン・デル・ファールト氏もこの発言に反応し、「もしあのパスが失敗していたら、誰もが『キーパーは彼にパスを出すべきではなかった』と叫ぶはずだ」とリスクの高さを指摘しつつも、「だが、彼がこのようなパスを出せると分かっていれば、迷わずボールを預けることになるね」と語り、難度の高いプレーを完遂した佐野のポテンシャルに納得の表情を見せていた。

オランダの地で存在感を高める若きMFは、現地識者たちから大きな注目を集めているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）