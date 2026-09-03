FIFAワールドカップ2026を戦ったサッカー日本代表。今夏では、選出された26人のメンバーのうち9人が新たなチームでプレーすることになりました。

今回、新天地への移籍が実現したのは、GKで鈴木彩艶選手、DFは冨安健洋選手、板倉滉選手、菅原由勢選手、攻撃陣では中村敬斗選手、後藤啓介選手、上田綺世選手、前田大然選手、小川航基選手の計9人。

ワールドカップでは全試合フル出場で、日本のゴールマウスを守った鈴木選手は、パルマ（イタリア）からアストン・ビラ（イングランド）へ移籍。今季第2節のアーセナル戦では早速スタメン出場。日本人GKとして、初めてイングランド・プレミアリーグデビューを飾りました。

同じくプレミアリーグに移籍したのは、冨安選手と前田選手。冨安選手は、アヤックス（オランダ）からクリスタル・パレス（イングランド）に加入し、2シーズンぶりにプレミアリーグ復帰。代表メンバーの鎌田大地選手とはクラブでもチームメートに。前田選手は、5シーズンプレーしたセルティック（スコットランド）から今季昇格したイプスウィッチ（イングランド）に完全移籍。すでにプレミアリーグデビューも果たし、世界最高峰のリーグで持ち前のスピードと前戦からのプレスなどで存在感を発揮しています。

ドイツ・ブンデスリーガには板倉選手、後藤選手の2人。板倉選手は、アヤックス（オランダ）からボルシアMG（ドイツ）に移籍で、1年ぶりとなる古巣に復帰。昨季ベルギーリーグで2ケタ得点を記録した後藤選手は、フライブルク（ドイツ）へ。初めてのブンデスリーガに挑戦します。

昨季はブレーメン（ドイツ）に期限付き移籍していた菅原選手は、今季サウサンプトン（イングランド2部）からカリアリ（イタリア）への期限付き移籍が決定。日本人選手では唯一セリエAでプレーすることになります。

フランスには、上田選手と中村選手。昨季フェイエノールト（オランダ）でリーグ得点王に輝いた上田選手はリール（フランス）に移籍。中村選手は9月に入り、スタッド・ランス（フランス2部）からリヨン（フランス）に加入。2部から再び1部へ戦いの場を移します。

小川選手は、NEC（オランダ）からFC町田ゼルビアに加入。Jリーグには約3年4か月ぶりの復帰で、2日の川崎フロンターレ戦では、2ゴールを決め逆転勝利に貢献。早速得点力と勝負強さを見せつけています。