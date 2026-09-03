W杯後 日本代表26人中9人が“新天地”へ プレミアに鈴木彩艶、冨安健洋、前田大然 上田綺世オランダ→フランス 中村敬斗はリヨンに電撃移籍
FIFAワールドカップ2026を戦ったサッカー日本代表。今夏では、選出された26人のメンバーのうち9人が新たなチームでプレーすることになりました。
今回、新天地への移籍が実現したのは、GKで鈴木彩艶選手、DFは冨安健洋選手、板倉滉選手、菅原由勢選手、攻撃陣では中村敬斗選手、後藤啓介選手、上田綺世選手、前田大然選手、小川航基選手の計9人。
ワールドカップでは全試合フル出場で、日本のゴールマウスを守った鈴木選手は、パルマ（イタリア）からアストン・ビラ（イングランド）へ移籍。今季第2節のアーセナル戦では早速スタメン出場。日本人GKとして、初めてイングランド・プレミアリーグデビューを飾りました。
同じくプレミアリーグに移籍したのは、冨安選手と前田選手。冨安選手は、アヤックス（オランダ）からクリスタル・パレス（イングランド）に加入し、2シーズンぶりにプレミアリーグ復帰。代表メンバーの鎌田大地選手とはクラブでもチームメートに。前田選手は、5シーズンプレーしたセルティック（スコットランド）から今季昇格したイプスウィッチ（イングランド）に完全移籍。すでにプレミアリーグデビューも果たし、世界最高峰のリーグで持ち前のスピードと前戦からのプレスなどで存在感を発揮しています。
ドイツ・ブンデスリーガには板倉選手、後藤選手の2人。板倉選手は、アヤックス（オランダ）からボルシアMG（ドイツ）に移籍で、1年ぶりとなる古巣に復帰。昨季ベルギーリーグで2ケタ得点を記録した後藤選手は、フライブルク（ドイツ）へ。初めてのブンデスリーガに挑戦します。
昨季はブレーメン（ドイツ）に期限付き移籍していた菅原選手は、今季サウサンプトン（イングランド2部）からカリアリ（イタリア）への期限付き移籍が決定。日本人選手では唯一セリエAでプレーすることになります。
フランスには、上田選手と中村選手。昨季フェイエノールト（オランダ）でリーグ得点王に輝いた上田選手はリール（フランス）に移籍。中村選手は9月に入り、スタッド・ランス（フランス2部）からリヨン（フランス）に加入。2部から再び1部へ戦いの場を移します。
小川選手は、NEC（オランダ）からFC町田ゼルビアに加入。Jリーグには約3年4か月ぶりの復帰で、2日の川崎フロンターレ戦では、2ゴールを決め逆転勝利に貢献。早速得点力と勝負強さを見せつけています。【北中米ワールドカップメンバー】
◆GK
早川友基（鹿島/日本）
大迫敬介（広島/日本）
鈴木彩艶（パルマ/イタリア）→(アストン・ビラ/イングランド)
◆DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シントトロイデン/ベルギー）
板倉 滉（アヤックス/オランダ）→（ボルシアMG/ドイツ）
渡辺 剛（フェイエノールト/オランダ）
冨安健洋（アヤックス/オランダ）→（クリスタル・パレス/イングランド）
伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル/フランス）
菅原由勢（ブレーメン/ドイツ）→（カリアリ/イタリア）
鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）
◆MF/FW
伊東純也（ゲンク/ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）
小川航基（NEC/オランダ）→（町田/日本）
前田大然（セルティック/スコットランド）→（イプスウィッチ/イングランド)
堂安律（フランクフルト/ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト/オランダ）→（リール/フランス）
田中碧（リーズ/イングランド）
町野修斗（ボルシアMG/ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）→（リヨン/フランス）
佐野海舟（マインツ/ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ/スペイン）
鈴木唯人（フライブルク/ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）
後藤啓介（シントトロイデン/ベルギー）→（フライブルク/ドイツ）