シルヴェスター・スタローンの長女ソフィアが婚約！ 大粒ダイヤが光るリングを披露
「ランボー」や「ロッキー」、「エクスペンダブルズ」シリーズなどで知られるシルヴェスター・スタローン。妻ジェニファー・フレイヴィンとの間にもうけた長女ソフィアの婚約を明らかにした。
【写真】ソフィアと婚約者マイケル・シーファー、スタローン夫妻の4ショット
この度スタローンがインスタグラムを更新し、「娘ソフィアとマイケルの婚約に、大喜びしています！！」と投稿。大粒のダイヤモンドリングを左手薬指にはめたソフィアと、笑顔でポーズを取る写真を公開した。さらに、ソフィアと婚約者のマイケル・シーファー、そして妻ジェニファーと4人で写る記念写真をシェアしたところ、「本当に感激です！！おめでとうございます！！」「おめでとうございます。なんと美しい家族」などと祝福が数多く寄せられた。
スタローンは、1988年に知り合ったジェニファーと1997年に結婚。30歳の長女ソフィアを筆頭に、28歳の次女システィーン、24歳の三女スカーレットをもうけ、美人姉妹として注目を集めている。InStyleによると、ソフィアは2019年に南カリフォルニア大学を卒業した後、妹システィーンとともにポッドキャスト「Unwaxed」を配信。また、テレビドラマのプロデューサーとしても活躍しているという。
ソフィアも自身のインスタグラムにて、「親友と永遠に」と綴り、プロポーズの直後とみられる感動的な写真や、婚約指輪をはめたロマンティックなモノクロ2ショットなどを公開。母ジェニファーが「二人ともおめでとう！ マイケルが我が家族の加わるのが楽しみ」とコメントしたほか、妹のシスティーンとスカーレット、作家・ポッドキャスターのジェイ・シェティ、パリス・フルトンらから祝福メッセージが贈られている。
引用：「シルヴェスター・スタローン」Instagram（＠officialslystallone）
「ソフィア・スタローン」Instagram（＠sophiastallone）
【写真】ソフィアと婚約者マイケル・シーファー、スタローン夫妻の4ショット
この度スタローンがインスタグラムを更新し、「娘ソフィアとマイケルの婚約に、大喜びしています！！」と投稿。大粒のダイヤモンドリングを左手薬指にはめたソフィアと、笑顔でポーズを取る写真を公開した。さらに、ソフィアと婚約者のマイケル・シーファー、そして妻ジェニファーと4人で写る記念写真をシェアしたところ、「本当に感激です！！おめでとうございます！！」「おめでとうございます。なんと美しい家族」などと祝福が数多く寄せられた。
ソフィアも自身のインスタグラムにて、「親友と永遠に」と綴り、プロポーズの直後とみられる感動的な写真や、婚約指輪をはめたロマンティックなモノクロ2ショットなどを公開。母ジェニファーが「二人ともおめでとう！ マイケルが我が家族の加わるのが楽しみ」とコメントしたほか、妹のシスティーンとスカーレット、作家・ポッドキャスターのジェイ・シェティ、パリス・フルトンらから祝福メッセージが贈られている。
引用：「シルヴェスター・スタローン」Instagram（＠officialslystallone）
「ソフィア・スタローン」Instagram（＠sophiastallone）