“役満ボディ”岡田紗佳、Tシャツ姿で“気取らない色気” 元HKT48美女のマシュマロボディも
タレント、モデル、プロ雀士の岡田紗佳が、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社）9月16日号の表紙とフォトブックに登場した。
【写真】“役満ボディ”岡田紗佳がスタイル抜群！ 元HKT48美女のマシュマロボディも
■表紙の人 ＆ 運気が上がる！フォトブック：岡田紗佳
デビューシングル「国士無双LOVE」で歌手デビューを果たした岡田紗佳。プロ雀士やモデルとしてマルチな活躍ぶりの彼女が、いつもよりラフな一面を見せる。Tシャツ姿で奏でる、気取らない色気に酔いしれて--。
■プロフィール
1994年、東京都生まれ。モデルやグラビア、プロ雀士として活躍。Mリーグの「KADOKAWAサクラナイツ」のメンバー。 7 月にファーストシングル「国士無双LOVE」で歌手デビュー。
■美女地図：長野雅
元HKT48の長野雅と行く“ドキドキ”の秘密キャンプ！ アイドルを経てグラビア界へ本格参戦を果たした彼女のとろけるような色白美ボディは、マシュマロよりも甘くて柔らかい!?
●プロフィール
1999年、愛知県生まれ。2018年に、HKT48の 5 期生としてデビュー。’23年に卒業。その後、’25年にアイドルグループ「イイトコドリ」加入＆脱退を経て、以降はグラビア活動をメインに活躍中。 9 月 5日に開催される小誌主催の「SPA!フェス水着大撮影会」に出演予定。
■グラビアン魂：三橋くん
今回登場する三橋くんは、この春に薬学部を卒業して薬剤師免許も取得した。対談では、そんな彼女の魅力だけでなく、今春に出した写真集が紙のみの出版（電子版はなし）ということで、生粋の「紙好き」のグラビアンたちは大盛り上がり！
■プロフィール
2001年、神奈川県生まれ。自称・日本一かわいい薬剤師の彼女は、コスプレイヤー、戦闘機オタクとしても活躍。ノーレタッチが話題になった写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売中。
■推し撮：木村夢叶
ミニグラ界のホープ木村夢叶が、本人も念願のパチンコ店に降臨。ドジっ子ぶりを炸裂させた激アツグラビアをお届け。
■プロフィール
2006年、北海道出身。アイドルグループ所属時にグラビアデビュー。’24年10月のえなこ主催「Muse撮影会」でミニロリGカップが注目を集め、その時の写真がXで万バズを連発。
【写真】“役満ボディ”岡田紗佳がスタイル抜群！ 元HKT48美女のマシュマロボディも
■表紙の人 ＆ 運気が上がる！フォトブック：岡田紗佳
デビューシングル「国士無双LOVE」で歌手デビューを果たした岡田紗佳。プロ雀士やモデルとしてマルチな活躍ぶりの彼女が、いつもよりラフな一面を見せる。Tシャツ姿で奏でる、気取らない色気に酔いしれて--。
1994年、東京都生まれ。モデルやグラビア、プロ雀士として活躍。Mリーグの「KADOKAWAサクラナイツ」のメンバー。 7 月にファーストシングル「国士無双LOVE」で歌手デビュー。
■美女地図：長野雅
元HKT48の長野雅と行く“ドキドキ”の秘密キャンプ！ アイドルを経てグラビア界へ本格参戦を果たした彼女のとろけるような色白美ボディは、マシュマロよりも甘くて柔らかい!?
●プロフィール
1999年、愛知県生まれ。2018年に、HKT48の 5 期生としてデビュー。’23年に卒業。その後、’25年にアイドルグループ「イイトコドリ」加入＆脱退を経て、以降はグラビア活動をメインに活躍中。 9 月 5日に開催される小誌主催の「SPA!フェス水着大撮影会」に出演予定。
■グラビアン魂：三橋くん
今回登場する三橋くんは、この春に薬学部を卒業して薬剤師免許も取得した。対談では、そんな彼女の魅力だけでなく、今春に出した写真集が紙のみの出版（電子版はなし）ということで、生粋の「紙好き」のグラビアンたちは大盛り上がり！
■プロフィール
2001年、神奈川県生まれ。自称・日本一かわいい薬剤師の彼女は、コスプレイヤー、戦闘機オタクとしても活躍。ノーレタッチが話題になった写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売中。
■推し撮：木村夢叶
ミニグラ界のホープ木村夢叶が、本人も念願のパチンコ店に降臨。ドジっ子ぶりを炸裂させた激アツグラビアをお届け。
■プロフィール
2006年、北海道出身。アイドルグループ所属時にグラビアデビュー。’24年10月のえなこ主催「Muse撮影会」でミニロリGカップが注目を集め、その時の写真がXで万バズを連発。