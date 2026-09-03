子犬のわちゃわちゃな食事タイムが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万3000回再生を突破し、「なんてかわいいの」「反則級だよ…」「モフモフの大渋滞ｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：玄関先にいた7匹の子犬→ご飯のため『お皿をカンカン鳴らした』結果…天国のような『わちゃわちゃな光景』】

皿をカンカン慣らしたら…

Instagramアカウント「sankids0217」では、ゴールデンレトリバーファミリーの日常を紹介しています。母犬から生まれたのは、7匹のゴールデンレトリバーの子犬たち。

この日は待ちに待った食事の時間です。お母さんがお皿を「カンカン」と鳴らして知らせると、玄関のあちこちからパピーたちが一斉に姿を現しました。

ごはんが待ちきれなかったのか、仲間同士でじゃれ合ったり、ぴょんぴょん跳ねたりと大騒ぎ。小さな体を弾ませながら、みんな元気いっぱいに玄関へ集まってきたそうです。

その様子は、まるで可愛い子犬たちが暮らす楽園のよう。

段差につまずく子が出現！

やがてパピーたちは、大急ぎで家の中へ向かいます。7匹がわちゃわちゃと体を寄せ合いながら、次々と上がり框へ。

小さな足を一生懸命動かし、みんな揃って家の中へ入っていきました。ところが、1匹だけ少し出遅れている子がいたそうです。

みんなの後を追って慌てて後を追いかけようとしたものの、玄関の段差でうっかりつまずいてしまいました。

先を行く兄弟たちはどんどん食事に近付くなか、その子だけが一生懸命に段差と格闘していたのです。

出遅れてしまったパピーですが、普段は誰よりも俊敏で足が早い子なのだそう。ごはんへの焦りで慌ててしまったのかもしれませんね♪

一生懸命上がろうとして…

我先にと家の中へ消えていくパピーたちの後ろ姿を眺めているだけでも、思わず頬が緩みます。そんななか、少し出遅れてしまったパピーは諦めません。

小さな体を懸命に持ち上げながら、上がり框を少しずつ登っていきます。そして、ようやく家の中へ。

最後まで頑張るぽわぽわのお尻と後ろ姿があまりにも愛らしく、思わず「頑張れ！」と応援したくなるほどだったそうです。

元気いっぱいな子もいれば、慌ててしまう子もいる。7匹それぞれの個性が感じられる姿に、心がほっこり温まる一幕でした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ずっこけてるの可愛すぎｗ」「賑やかそうで和んだ」「自然と笑顔になってしまう」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「sankids0217」には、ゴールデンレトリバーファミリーの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sankids0217」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。