「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のアニメーションシリーズ「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」シーズン2より、日本版予告編が公開された。青白い光を放つ“幽霊”らしき存在がホーキンスに出現し、イレブンやマイクたちが新たな怪異に立ち向かう。2026年9月17日よりNetflixで世界独占配信される。

実写版のシーズン2とシーズン3の間にあたる1985年冬を舞台に、ドラマでは描かれなかった“空白の期間”を埋める物語だ。シーズン2は前シーズン最終話の直後から始まり、一度は平穏を取り戻した仲間たちを新たな超常現象が待ち受ける。

間近に迫ったバレンタインデーの準備が進むホーキンスで、森に青白く輝く“幽霊”が出現。壁や人間の身体をすり抜ける怪異のほか、ひとりでに動き出して襲いかかるトラック、“裏側の世界”の怪物も映し出される。さらに、事件と関係しているらしい青く光る花が現れ、その妖しい美しさにマックスやニッキーが翻弄されていくようだ。

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“幽霊のような”幻影と「ヘイト・スプライト」と呼ばれる存在が町を混乱に陥れ、仲間たちは“裏側の世界”への新たなゲートが開く前に超常現象の正体を突き止めなければならない……。ホーキンス中学校やパレス・アーケードといったおなじみの場所に加え、これまで描かれていない鉱山にも足を踏み入れることになる。

シーズン1では、イレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスに、発明を得意とする転校生ニッキーが合流。雪の下でうごめく未知の生物をめぐる事件に挑み、ホーキンス探偵クラブを結成した。2026年4月23日の配信開始からわずか5日後には、早くも。

ショーランナーはエリック・ロブレス。製作総指揮にはロブレスのほか、「ストレンジャー・シングス」生みの親であるマット＆ロス・ダファー、ショーン・レヴィ、ダン・コーエンらが名を連ねる。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険」シーズン1は独占配信中。シーズン2は2026年9月17日より世界独占配信。

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