「万能型ストライカーを探していた」リール会長が語る上田綺世獲得の決断と期待　ジル-とは“競争”か“共存”か

新天地を求めた上田。まずは出場機会を確保したい(C)Getty Images

フランス1部のリールは現地時間8月31日、フェイエノールトから上田綺世を獲得したと発表した。契約期間は2030年6月までの4年間。上田は新シーズンにおけるチームの得点源として、大きな期待が寄せられている。

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フランスのリール専門メディア『Le Petit Lillois』は9月1日、クラブのオリビエ・レタン会長が語った上田獲得の理由などのコメントを紹介。上田がクラブ史上初めて所属する日本人選手であることから、レタン氏は、「不可能を可能にすることは、我々のDNAであり、クラブの文化の一部でもある」などと述べている。

さらに、今回の獲得の狙いについては、「何よりも我々が探していたのは、万能型のストライカーで、相手ペナルティエリア内で存在感を発揮できる選手だった。さらに、経験があり、現在のチームにいる選手たちとは異なる特長をもたらしてくれることも求めていた」と説明。

昨季、上田がフェイエノールトで25得点を記録しオランダリーグ得点王に輝いた実績とともに、前線でさまざまな役割をこなすスキルも高く評価するレタン氏。その他にも、「ゴールを奪える選手であり、欧州や国際舞台でもフィニッシャーとしての実力を認められている。アヤセの特長はチームにとって重要な武器になるだろう」とパフォーマンスを称える言葉を並べた。