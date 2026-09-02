チ・チャンウク×今田美桜『メリーベリーラブ』 10.7からディズニープラスで見放題独占配信
韓国トップ俳優のチ・チャンウクと国民的俳優・今田美桜がW主演を務める日韓共同プロジェクトのドラマ『メリーベリーラブ』が、10月7日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」で見放題独占配信されることが決定。今回、チャンウクと今田のツーショットキービジュアルと本編映像が公開された。
【動画】今田美桜が農業女子に！ 『メリーベリーラブ』予告編
本作は、一夜にして全てを失った韓国人の空間プランナーと、イチゴ栽培に情熱を傾ける日本の農業女子が、美しく自然豊かな日本の島を舞台に繰り広げる、国境を越えた甘酸っぱいロマンティック・ラブコメディー。ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』をはじめ、数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMと日本テレビ、そしてディズニープラスが、共同プロジェクトでタッグを組む。
韓国で大成功していたイ・ユビン（チャンウク）は、ある事件によって、地位も財産も失ってしまうが、なんとか挽回しようと、日本のある島へと向かう。その名も「茶呂島（ちゃろしま）」。そこで出会ったのは、亡き祖父の遺志を受け継ぎ、イチゴを育てながらたくましく生きる農業女子の白浜夏凛（今田）。イチゴ畑で最悪の出会いをした二人が、思わぬ誤解から、さらに関わることになるが…。“運命的な出会い”から始まるふたりの関係の行方とは--？
今回公開されたのは、今田演じる白浜夏凛のイチゴ農園を背景に、採れたてのイチゴを抱える夏凛と、彼女にそっと寄り添うイ・ユビン（チャンウク）の姿が収められている新たなキービジュアル。
二人の姿からは、お互いを深く信頼し支え合っている様子もうかがえ、「今日、どんな愛の種を蒔きましたか？」というキャッチコピーからも、二人の未来が想起させられる。そんな劇中で描かれる魅力的なキャラクター像や、舞台となる茶呂島（ちゃろしま）の自然豊かな空気感を映し出したビジュアルだ。
さらに、本作の本編映像も併せて公開。完璧主義の韓国人男性と心優しい日本人女性が、国境や言葉の違いを超えて徐々に心を寄せていく過程を、配信開始に先駆けて体感することができる映像となっている。
ドラマ『メリーベリーラブ』は10月7日から「ディズニープラス」で見放題独占配信。
【動画】今田美桜が農業女子に！ 『メリーベリーラブ』予告編
本作は、一夜にして全てを失った韓国人の空間プランナーと、イチゴ栽培に情熱を傾ける日本の農業女子が、美しく自然豊かな日本の島を舞台に繰り広げる、国境を越えた甘酸っぱいロマンティック・ラブコメディー。ドラマ『愛の不時着』『涙の女王』をはじめ、数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMと日本テレビ、そしてディズニープラスが、共同プロジェクトでタッグを組む。
今回公開されたのは、今田演じる白浜夏凛のイチゴ農園を背景に、採れたてのイチゴを抱える夏凛と、彼女にそっと寄り添うイ・ユビン（チャンウク）の姿が収められている新たなキービジュアル。
二人の姿からは、お互いを深く信頼し支え合っている様子もうかがえ、「今日、どんな愛の種を蒔きましたか？」というキャッチコピーからも、二人の未来が想起させられる。そんな劇中で描かれる魅力的なキャラクター像や、舞台となる茶呂島（ちゃろしま）の自然豊かな空気感を映し出したビジュアルだ。
さらに、本作の本編映像も併せて公開。完璧主義の韓国人男性と心優しい日本人女性が、国境や言葉の違いを超えて徐々に心を寄せていく過程を、配信開始に先駆けて体感することができる映像となっている。
ドラマ『メリーベリーラブ』は10月7日から「ディズニープラス」で見放題独占配信。