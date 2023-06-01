台風24号発生　列島付近にダブル台風　各地で災害級大雨の可能性

記録的な大雨となった福井県では、9月1日も猛暑となりました。

一方、新たに発生した台風24号で、北陸では再び警報級の大雨となる可能性があります。

子どもたちの元気な声が響いたのは、福井・坂井市の小学校。

記録的な大雨の影響で、1日遅れての2学期が始まりました。

子どもたちは夏休みの宿題を提出するなど、久しぶりの学校を楽しんでいて、「無事学校に来られてうれしいです。（Q. どんな2学期にしたい？）楽しい2学期にしたいです」といった声が聞かれました。

その坂井市では、1日も強い日差しが降り注ぎ、猛暑日となる35.3度まで上昇しました。

猛暑の中で続く、大雨被害からの復旧作業。

しかし、再び警報級の大雨となるおそれが出ています。

1日に新たに発生した台風24号です。

熱帯低気圧から再び台風に発達した18号とあわせ、ダブル台風となりました。

台風24号は沖縄付近で迷走し、影響が長引く恐れがあります。

また、この台風は秋雨前線も刺激するため、3日木曜日ごろに北陸で再び警報級の大雨となる可能性があります。

8月、「レベル5大雨特別警報」が出た千葉県など、関東でも週末は警報級の大雨となる恐れがあり、道路の冠水などに厳重に警戒してください。