小さな子犬と「強面な大型犬」とのやり取りが微笑ましいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万7000回再生を突破し、「みんな可愛い～」「仲いいなぁ」といったコメントが寄せられています。

【動画：小さな子犬が『強面な大型犬』と暮らした結果→『相性は大丈夫かな』と心配していたら…想定外の光景】

仲良しな大型犬と、小さな子犬

Instagramアカウント「__cma__8」に投稿されたのは、トイプードルの小さな子犬「うに」くんと一緒に遊んでいるロットワイラーの女の子「あずき」ちゃんのお姿。

うにくん0歳、あずきちゃんは2歳ですが、ママ曰く「精神年齢同い年組だからか仲良しコンビになった」のだそう。大きさの全く違う2匹ですが、うにくんと遊ぶあずきちゃんはとっても楽しそう。

愛情いっぱいに見守ります

尻尾を振りながら、うにくんに顔をスリスリしているあずきちゃん。すると、うにくんのママ「むぎ」ちゃんが様子を見にやってきます。むぎちゃんは、あずきちゃんのことを信用していないという、悲しい現実があるようです。

生まれる前は、体が大きく強面のあずきちゃんが「うにくんを傷つけたらどうしよう」と心配していた飼い主さん。しかし、耳を噛まれてもおもちゃをとられても、あずきちゃんは怒らずにうにくんを可愛がってくれるんだとか。

無邪気な2匹に思わずほっこり

生まれたてのうにくんに、最初は戸惑っていたあずきちゃんですが、今では仲良しな2匹。生まれてすぐの頃から一緒にいるので、強面で大きなあずきちゃんのことを、うにくんは全く怖がらないのだそう。

小さなうにくんを、愛情たっぷりに見守る大きなあずきちゃん。50キロ近くの体重差がある2匹の無邪気すぎるやり取りは、多くの人をほっこりさせることとなったのでした。

投稿には「みんな可愛い～」「仲いいなぁ」「ずーっとみてられる」「あずきちゃん、うにちゃんへの愛情が溢れ出てる」「かわいい弟が出来てよかったね」「平和すぎる」といったコメントが寄せられています。

あずきちゃんやうにくん達の賑やかすぎる日常は、Instagramアカウント「__cma__8」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「__cma__8」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。