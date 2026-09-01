【FIBAワールドカップ予選】日本代表 123－70 カタール代表（8月31日／TOYOTA ARENA TOKYO）

【映像】激しいファウル→睨み合い（実際の様子）

バスケットボール日本代表のPF八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、相手選手と一触即発の事態に。激しいファウルの直後に相手選手が押すような仕草を見せた場面に、ファンも騒然としている。

日本代表は8月31日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 Window4」でカタール代表（同76位）と対戦。ロスター入りした12人全員が得点を記録するなど、123－70で圧勝した。

ただ、第1クォーターの残り8分31秒には、一触即発シーンがあった。SF馬場雄大（長崎ヴェルカ）のスティールから日本が速攻を仕掛け、ボールを受けた205センチの八村が178センチのPGムスタファ・フーダとのミスマッチで優位に立つ。八村は背中を使って相手を押し込みながら、ゴール下へと進んでいった。

圧倒的なパワーで押し込まれるフーダは、八村を止めようとユニホームを引っ張る。それでも八村はプレーを続け、反転してシュートモーションに入ったところでレフェリーの笛が吹かれた。

するとプレーが止まった直後、フーダが八村を押すような動きを見せる。対して八村もフーダを上から睨みつけるような形となり、コート上は一触即発の雰囲気に。両チームの選手たちがすぐさま間に入り、2人を引き離して事なきを得た。

「ファウルしたのはあなたよ！」の声も

この一部始終にSNSのファンも反応。「カタールの八村に対するファウル酷すぎるだろ」「八村がめちゃめちゃ怒ってる」「カタールの選手が八村選手にむちゃくちゃ怒ってたがむちゃくちゃファウルやんけ」「うちの八村に何すんねん！めっちゃキレてるけど、ファウルしたのはあなたよ！」「八村に打たせないって意思は感じるが流石にファウルすぎる」「八村にガン飛ばされるの怖すぎやろ」「なんで逆ギレしてんの？」など怒りや驚きの声が上がった。

厳しいマークを受けながらも八村は、28分54秒のプレータイムで両チーム最多となる30得点・6リバウンド・4アシスト・3スティール・3ブロックショットと攻守で躍動。一方のフーダは、第3クォーター途中にSG西田優大（シーホース三河）の顎に膝が入ってしまい、オフェンスファウル＆テクニカルファウルで5ファウル退場処分となった。

なお、Window4で2連勝した日本代表は、最終予選グループFで首位浮上。Window5では11月26日にレバノン代表、29日にカタール代表といずれもアウェーで戦う。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

