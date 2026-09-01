『風、薫る』主要キャラ、突然の“退場”にネット衝撃「時の流れが早すぎる…」「急展開」（ネタバレあり）
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第23週「歩々清風」（第112回）が1日に放送され、主要キャラクターに悲劇が訪れると、ネット上には「時の流れが早すぎる…」「急展開すぎる！」「寂しい」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】「早すぎる」ネットも“退場”を惜しんだ主要キャラ
日清戦争が集結し、戦地から虎太郎（小林虎之介）が戻ってきた日から1年がたった。りん（見上）の娘・環（山田詩子）は女学校へ入学。母・美津（水野美紀）はりんにねぎらいの言葉をかけ、一ノ瀬家では直美（上坂）たちも交えた家族写真が撮影される。
そこからオープニングクレジットを挟んで本編へ戻ると、時間はさらに3年進んで明治32年。成長した環（瀧七海）は女学校の最上級生となる。りんや直美、子どもたちが仏壇の前に正座し、静かに手を合わせる様子や仏壇に置かれた位牌が映し出されると、ナレーションが「3か月前、美津はそのたくましい生涯を終えました。大切な家族に囲まれ、幸せな最期で…」と告げるのだった。
第112回の序盤で、美津が亡くなったことがナレーションで明らかになると、ネット上には「えー美津さん時の流れが早すぎる…」「母上！突然の位牌」「駆け足で逝ってしまった」「急展開すぎる！」といった声が続出。さらに「美津さんがいなくなってしまって寂しい」「好きだったのにぃぃもう登場しないの悲しい…」などの投稿も集まっていた。
【写真】「早すぎる」ネットも“退場”を惜しんだ主要キャラ
日清戦争が集結し、戦地から虎太郎（小林虎之介）が戻ってきた日から1年がたった。りん（見上）の娘・環（山田詩子）は女学校へ入学。母・美津（水野美紀）はりんにねぎらいの言葉をかけ、一ノ瀬家では直美（上坂）たちも交えた家族写真が撮影される。
第112回の序盤で、美津が亡くなったことがナレーションで明らかになると、ネット上には「えー美津さん時の流れが早すぎる…」「母上！突然の位牌」「駆け足で逝ってしまった」「急展開すぎる！」といった声が続出。さらに「美津さんがいなくなってしまって寂しい」「好きだったのにぃぃもう登場しないの悲しい…」などの投稿も集まっていた。