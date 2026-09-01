もはや『ビーチボーイズ』！ 活動復帰の広末涼子、青い空＆海ショットに反響
女優の広末涼子が8月31日に自身のInstagramを更新し、目が覚めるような青空の下で海辺に佇む姿を公開。ファンから「ビーチボーイズを思い出させます」「涼子ちゃんは青空がめちゃくちゃ似合います」といった声が寄せられた。
【写真】やっぱり海と空が似合う！ 広末涼子、『ビーチボーイズ』風ショットで残暑お見舞い
2024年に所属事務所から独立したものの翌年には芸能活動を休止していた広末。今年4月から活動を再開し、7月18日と24日、25日には東京・丸の内のライブ・レストラン「コットンクラブ」でバースデー・スペシャルライヴを実施していた。
約1ヵ月ぶりのインスタ更新となったこの日は「残暑お見舞い申し上げます。」「夏休み最後に、家族旅行に出かけました」と報告し「夏の疲れも出やすい時期ですので、どうか皆さまご自愛ください」と呼びかけている。
青空の下、浜辺で佇む広末の姿には、ファンからは「待ってましたー」「体調はいいですか？無理しないで下さいね！」と気遣う声のほか「やっぱり海を背景にした広末さんは、ビーチボーイズを思い出させます」「海にいると『ビーチボーイズ』思い出す～」「涼子ちゃんは青空がめちゃくちゃ似合います」と、1998年に広末が出演し、反町隆史、竹野内豊と共演した海辺が舞台のドラマ『ビーチ・ボーイズ』（フジテレビ系）を想起するファンが少なくないようだ。
引用：「広末涼子」instagram（@ryoko_hirosue_official）
【写真】やっぱり海と空が似合う！ 広末涼子、『ビーチボーイズ』風ショットで残暑お見舞い
2024年に所属事務所から独立したものの翌年には芸能活動を休止していた広末。今年4月から活動を再開し、7月18日と24日、25日には東京・丸の内のライブ・レストラン「コットンクラブ」でバースデー・スペシャルライヴを実施していた。
青空の下、浜辺で佇む広末の姿には、ファンからは「待ってましたー」「体調はいいですか？無理しないで下さいね！」と気遣う声のほか「やっぱり海を背景にした広末さんは、ビーチボーイズを思い出させます」「海にいると『ビーチボーイズ』思い出す～」「涼子ちゃんは青空がめちゃくちゃ似合います」と、1998年に広末が出演し、反町隆史、竹野内豊と共演した海辺が舞台のドラマ『ビーチ・ボーイズ』（フジテレビ系）を想起するファンが少なくないようだ。
引用：「広末涼子」instagram（@ryoko_hirosue_official）