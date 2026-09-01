日本代表FW上田綺世のフランス強豪リール加入が正式決定！移籍を決断した理由は？「強く惹かれました」
フランスの強豪リールは現地８月31日、フェイエノールトから日本代表FW上田綺世を獲得したと発表した。
契約期間は2030年までの４年間で、背番号は日本代表と同じ「18番」に決定した。
28歳のストライカーは、クラブを通じて次のようにコメントを発表している。
「リーグ・アンとチャンピオンズリーグで確固たる地位を築いているリールに加入できて、大変嬉しく思っています。特に、僕が心から愛するサッカーのスタイル、そして素晴らしいスタジアムとサポーターに強く惹かれました。僕の目標は、選手としてできる限り成長し、さらに上達していくことです。このユニホームを着て全力を尽くし、リールが僕に寄せてくれた信頼に、パフォーマンスを通して応えていきたいと思っています」
北中米ワールドカップで２ゴールを挙げたエースが、チャンピオンズリーグにも出場するリールで新たなスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】リールのユニホームを着て笑顔を見せる上田
契約期間は2030年までの４年間で、背番号は日本代表と同じ「18番」に決定した。
28歳のストライカーは、クラブを通じて次のようにコメントを発表している。
「リーグ・アンとチャンピオンズリーグで確固たる地位を築いているリールに加入できて、大変嬉しく思っています。特に、僕が心から愛するサッカーのスタイル、そして素晴らしいスタジアムとサポーターに強く惹かれました。僕の目標は、選手としてできる限り成長し、さらに上達していくことです。このユニホームを着て全力を尽くし、リールが僕に寄せてくれた信頼に、パフォーマンスを通して応えていきたいと思っています」
北中米ワールドカップで２ゴールを挙げたエースが、チャンピオンズリーグにも出場するリールで新たなスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】リールのユニホームを着て笑顔を見せる上田