なぜ米国はイランを激しく攻撃できないのか？「我慢比べになっていて」知っておきたい非対称戦略の真実

【中野信子が語る】欠けているものを補うか、欠けたなりに生きるか

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ビデオジャーナリスト 長野光と関瑶子のYouTubeチャンネルです。世の中のことをもっと知るために、新刊の興味深い本を読み、本の著者にインタビューさせていただき、インタビュークリップを公開しています。インタビュー実施、動画の作成は、書籍のご著者及び出版社からの承諾を受けております。