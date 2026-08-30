桐谷美玲36歳、シックな“先取り秋コーデ”で美脚すらり 「変わらない美貌」「美しい」
女優でモデルの桐谷美玲が29日にInstagramを更新。グレーと黒でまとめたシックな秋コーデを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】ナチュラルメイクも美しい！ 桐谷美玲、サンローランのバッグを合わせた先取り秋コーデ（全4枚）
モデルとして洗練された着こなしを披露し、自身のInstagramでもたびたび注目を集めている桐谷。今回は「すこーしだけ秋の気配」とつづり、屋外で撮影した4枚の写真を公開した。
桐谷が身にまとっているのは、肩のラインが印象的なチャコールグレーのVネックトップスに、黒のひざ丈ワイドパンツを合わせたコーディネート。ベルトやサンローランの「LE 5 À 7」バッグも黒で統一し、ゴールドの金具をアクセントにしたミニマルな装いに仕上げている。
髪はすっきりとしたローポニーテールにまとめ、メイクもナチュラルに。深いグリーンのネイルが、秋を先取りした着こなしにさりげなく彩りを添えている。投稿には、緑に囲まれて柔らかな笑顔を見せる姿や、カメラを真っすぐ見つめるクールな全身ショット、バッグのディテールを捉えた写真などが収められた。
ファンからは「変わらない美貌」「美しいです！」「素敵なコーデ」といった反響が寄せられている。
■桐谷美玲（きりたに みれい）
1989年12月16日生まれ、千葉県出身。高校在学中にスカウトされ、2006年に映画『春の居場所』でデビュー。同年より、ファッション誌『Seventeen』の専属モデルとして活躍し、2011年8月に同誌を卒業。その後、ファッション誌『non-no』の専属モデルや『BAILA』のレギュラーモデルを務める。プライベートでは、2018年7月に俳優の三浦翔平と結婚し、2020年7月に第1子となる男児を出産している。
引用：「桐谷美玲」Instagram（@mirei_kiritani_）
【写真】ナチュラルメイクも美しい！ 桐谷美玲、サンローランのバッグを合わせた先取り秋コーデ（全4枚）
モデルとして洗練された着こなしを披露し、自身のInstagramでもたびたび注目を集めている桐谷。今回は「すこーしだけ秋の気配」とつづり、屋外で撮影した4枚の写真を公開した。
桐谷が身にまとっているのは、肩のラインが印象的なチャコールグレーのVネックトップスに、黒のひざ丈ワイドパンツを合わせたコーディネート。ベルトやサンローランの「LE 5 À 7」バッグも黒で統一し、ゴールドの金具をアクセントにしたミニマルな装いに仕上げている。
ファンからは「変わらない美貌」「美しいです！」「素敵なコーデ」といった反響が寄せられている。
■桐谷美玲（きりたに みれい）
1989年12月16日生まれ、千葉県出身。高校在学中にスカウトされ、2006年に映画『春の居場所』でデビュー。同年より、ファッション誌『Seventeen』の専属モデルとして活躍し、2011年8月に同誌を卒業。その後、ファッション誌『non-no』の専属モデルや『BAILA』のレギュラーモデルを務める。プライベートでは、2018年7月に俳優の三浦翔平と結婚し、2020年7月に第1子となる男児を出産している。
引用：「桐谷美玲」Instagram（@mirei_kiritani_）