PCAの3本塁打にファンが示した熱狂

【MLB】カブス 17ー5 レッズ（日本時間30日・シカゴ）

ファンがMVP争いの“勝者”を宣言した。PCAこと、カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手が29日（日本時間30日）、本拠地で行われたレッズ戦で1試合3本塁打の活躍。米メディアがSNSに投稿したPCAのパフォーマンスに、狂喜乱舞するシカゴファンの様子が大きな話題を呼んでいる。

歴史的な1日となった。初回先頭で迎えたPCAの第1打席、2球目のほぼド真ん中の直球を強振すると、打球は右中間スタンドへ。435フィート（約132.6メートル）の34号特大弾となった。さらに2回1死二塁では変化球を捉えて右翼席へ35号2ランを放ち、2打席連続本塁打となった。

まだ終わらない。10-5で迎えた7回1死一、二塁では、逆方向の左中間へ444フィート（約135.3メートル）の特大36号3ランを叩き込み、キャリア初の1試合3本塁打を達成した。MLB公式X（旧ツイッター）は、横アングルから撮影した36号の映像を投稿。スタンドのファンを総立ちにさせる一発だった。米スポーツ局「ESPN」の人気番組「スポーツ・センター」のX（旧ツイッター）も、打席後にベンチへ戻るPCAに対し、ファンがスタンディングオベーションで敬意を表す場面を投稿した。

大谷の3年連続MVPを脅かす衝撃的な活躍に、SNS上のファンは興奮を隠せない。「PCAはモンスター級のシーズンを送っている」「議論は正式に終了だ」「今はMVPeteと発音されているよ」「オオタニの熱狂的ファンは取り乱してボロボロだ」「すごすぎる！」と絶賛の声が並んだ。現地ファンが見せた熱狂ぶりは、PCAの偉大さを示しているかのようだった。（Full-Count編集部）