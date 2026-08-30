超大型補強の一方で…トッテナム指揮官デ・ゼルビ、退団したがっている３選手を明かす「リシャルリソンは何度も移籍したいと言っている」
プレミアリーグ２年連続17位からの立て直しを目指すトッテナムは今夏、超大型補強を敢行。史上最大規模の650億円を投じ、サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・ポール・ファン・ヘッケら実力者を相次いで獲得した。
ただ、ブレントフォードとの開幕戦を０−３で落とすと、現地８月29日に開催された２節のニューカッスル戦も０−２で完敗した。
中々に厳しいスタートとなったなか、話を補強に戻すと、来る者がいれば、当然去る者もいる。今年３月からトッテナムを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督は、リシャルリソン、ケビン・ダンソ、パペ・マタール・サールが、退団意思を表明したと明かした。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、47歳のイタリア人指揮官はニューカッスル戦後、その一戦でメンバー外となった３選手に関して、次のように語った。
「リシャルリソンについては分からない。彼は何度も移籍したいと言っている。ダンソは２日前に私のところに来て、移籍したいと言った。もう１人のパペ・サールも同様だが、彼は軽い怪我を負っている。とはいえ、もうすぐトレーニングに復帰できる状態だ。
私はこれらの選手たちを愛しているし、彼らは素晴らしい人間だ。しかし、もし去りたいのなら、彼らはクラブに経済的な解決策を提示する必要がある。手順を踏めば、彼らは移籍でき、我々は他の選手を見つける」
高井幸大の再レンタル話もいまだ不透明だ。デ・ゼルビ監督のチーム編成はまだ固まっていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】どんだけ嬉しいんだ！アルゼンチン失点→リシャルリソンの凄まじい喜び方
ただ、ブレントフォードとの開幕戦を０−３で落とすと、現地８月29日に開催された２節のニューカッスル戦も０−２で完敗した。
中々に厳しいスタートとなったなか、話を補強に戻すと、来る者がいれば、当然去る者もいる。今年３月からトッテナムを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督は、リシャルリソン、ケビン・ダンソ、パペ・マタール・サールが、退団意思を表明したと明かした。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、47歳のイタリア人指揮官はニューカッスル戦後、その一戦でメンバー外となった３選手に関して、次のように語った。
私はこれらの選手たちを愛しているし、彼らは素晴らしい人間だ。しかし、もし去りたいのなら、彼らはクラブに経済的な解決策を提示する必要がある。手順を踏めば、彼らは移籍でき、我々は他の選手を見つける」
高井幸大の再レンタル話もいまだ不透明だ。デ・ゼルビ監督のチーム編成はまだ固まっていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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