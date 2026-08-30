「え、え？」「うそだろ！」フランス１部デビュー２戦目の日本人FWが劇的決勝弾！と思いきや…“まさかの結末”にネット騒然「かわいそうすぎる」「喜んだのに」
現地８月29日に開催されたリーグ・アンの第２節で、瀬古歩夢、中村草太、水多海斗が所属するル・アーブルが強豪リヨンとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。
瀬古と水多が先発したなか、前節に上々のデビューを飾った中村は76分に投入される。すると、87分に追いつかれて迎えた後半アディショナルタイム２分、味方のシュートのこぼれ球に反応し、ヘディングシュート。一度は相手GKに防がれたものの、すかさず押し込んだ。
喜びを爆発させる中村。値千金の決勝点――。誰もがそう思った瞬間、VARの介入でまさかのオンフィールドレビューとなる。遡って、チームメイトのハンドを取られ、得点は取り消しとなってしまった。
この“幻のゴール”に、インターネット上では次のような声が上がった。
「え、え？？？？ うそだろ！！！」
「取り消しになってもうた」
「運が無い」
「ヒーローになり損ねたな」
「やった！と喜んだのに」
「劇的な一撃が幻に終わった」
「こんなんでゴール取り消されるのは中村さんかわいそうすぎる」
残念ながら初ゴールはお預けとなってしまったものの、前節に続いて動きは軽快。正真正銘の得点を決める日はそう遠くないはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】23歳FWの欧州初ゴールが劇的決勝弾と思いきや…まさかの結末
瀬古と水多が先発したなか、前節に上々のデビューを飾った中村は76分に投入される。すると、87分に追いつかれて迎えた後半アディショナルタイム２分、味方のシュートのこぼれ球に反応し、ヘディングシュート。一度は相手GKに防がれたものの、すかさず押し込んだ。
この“幻のゴール”に、インターネット上では次のような声が上がった。
「え、え？？？？ うそだろ！！！」
「取り消しになってもうた」
「運が無い」
「ヒーローになり損ねたな」
「やった！と喜んだのに」
「劇的な一撃が幻に終わった」
「こんなんでゴール取り消されるのは中村さんかわいそうすぎる」
残念ながら初ゴールはお預けとなってしまったものの、前節に続いて動きは軽快。正真正銘の得点を決める日はそう遠くないはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】23歳FWの欧州初ゴールが劇的決勝弾と思いきや…まさかの結末