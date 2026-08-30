外出中、自宅でお留守番するわんちゃんと猫ちゃんの様子をカメラで覗いてみた飼い主さん。すると、愛おしすぎる光景が映し出されていたのだとか！その光景は、記事執筆時点で144万回も表示されており、「こういうのを『尊い』といいますね…！」「かわいすぎる…」といった声が寄せられています。

【動画：お留守番中の『犬と猫の様子』をカメラで確認した結果…尊すぎる『まさかの光景』】

️大人しいなと思ったら…

Threadsアカウント「@inu_no_mame」さまに投稿されたのは、飼い主さんが外出中にペットたちのお留守番の様子をカメラで覗いた時のことです。

ある日、出先から家にいるわんちゃんと猫ちゃんの様子が気になった飼い主さん。そこで設置している留守番カメラを覗いてみることに。

すると、そこにはベッドの上で大人しく休んでいるわんこ・まめちゃんの様子が。きちんとお利口さんでお留守番している様子を見て、ほっと一安心。

そのまましばらくその様子を眺めていると……

まめちゃんがフッと振り向いた拍子に見えたのは、まめちゃんの腕の中にいた猫さん！え？ずっとそこにいたの！？

️尊すぎる2匹の様子が大反響

その後も大人しくまめちゃんの腕の中から動かなかったという猫さん。どうやらこの日はまめちゃんと寄り添っていたい気分だったようで、そんな光景を見た飼い主さんは、あまりの可愛さに尊さを感じたといいます。これは、尊い！！

あまりにも可愛らしい2匹のお留守番の様子は、Threadsに投稿されると「これは可愛すぎます～」「猫ちゃんもおとなしく抱えられて尊い！！」「守ってあげてるんですかね？それとも甘えてるんですかね？どちらにせよ尊い！！！！！」といった声が寄せられました！

ちなみに飼い主さん曰く、まめちゃんにハグされるのが嫌な時は、この手前で猫パンチや威嚇を繰り出して抵抗するという猫さん。つまり、この日はちゃんと猫さんの意思で受け入れていたんですね！ますます愛おしい♡

そんな2匹の暮らしは、Threadsアカウント「@inu_no_mame」さまにて紹介されています。

猫さん、まめちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「@inu_no_mame」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。