ネパールと中国国境のヒマラヤ山岳地帯で大規模な洪水が発生して4日目の29日、両国で把握された死亡者数が633人に増えた。行方不明者数も3000人に迫った。

AP通信とAFP通信などによると、ネパール災害当局は26日、北部バグマティ州一帯で発生した大規模洪水により626人が死亡したと明らかにした。

同日、国境に近い中国チベット自治区シガツェ市にキドン県で今回の洪水と関連した土石流により死亡した犠牲者も5人から7人に増え、現在両国全体の死亡者数は633人と集計された。

前日まで全死亡者数は579人だったがこの日バグマティ州周辺で遺体が相次いで収容され40人以上増えた。

また、ネパールで発生した行方不明者数も1924人から2426人に500人ほど増えた。

これに伴い、チベットで把握された行方不明者554人と合わせた全行方不明者数は2980人と集計された。

行方不明者のうち500人を超える外国人はインドと米国など30カ国の出身だ。

ネパールで水力発電所を建設していた韓国斗山（トゥサン）エナビリティの社員6人と韓国南東発電の写真3人の韓国人9人も依然として連絡が途絶えた状態だ。

韓国外交部はこの日、職員1人と消防庁の8人で構成された政府合同迅速対応チームをネパールに追加で派遣する予定だと明らかにした。

斗山グループの朴廷原（パク・ジョンウォン）会長も斗山エナビリティの社員6人が失踪した事故現場で捜索・救助状況を支援するためこの日ネパールに向かう。