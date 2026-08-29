まさかの『信念』をもつゴールデンさんの姿が、記事執筆時点で198万回再生を突破するほどSNSで大反響！純粋すぎるあまりに愛おしい姿に「なんて可愛いのかしら」「おもしろすぎる(笑)」「お利口さん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：リードに何かが引っ掛かっていたら止まる大型犬→試しに『葉っぱ』を置いてみたら…まさかの光景】

ワンコのある『信念』とは…！？

Instagramアカウント「hanaton365」に投稿されたのは、まさかの『信念』をもつワンコのお姿。ゴールデンレトリバーの「チェスター」くんは、『リードが何かに引っ掛かっていると、絶対に動かない』というゆるぎない信念をもっているのだそう。

たとえ飼い主さんからすれば、「ちょっと引っ掛かっているだけ」に見えるような状態でも、チェスターくんにとっては大問題。例えば、リードの持ち手が『虫よけスプレー缶』に通されているだけで、その場を絶対に動かないのだそう。

お利口さんな姿にキュン♡

たとえ、ほんの少しリードが何かに触れているだけでも、チェスターくんにとっては「進めない」という判断になる模様。ピタッとお行儀よくおすわりをするチェスターくんのお顔は、どことなく誇らしげ。たしかにお利口さんですが、あまりにも律儀な姿に、思わず笑ってしまいます。

大切なのは、「何かがリードに繋がっていると思えるかどうか」。虫よけスプレー缶でも工具でも…その判断基準は、驚くほどシンプルだったようです。

信念は一枚の葉っぱでも…！？

飼い主さんがそんなチェスターくんの姿を見て『一枚の葉っぱ』をリードのそばに。「さすがに葉っぱは…」そう思いますが、やっぱり動きません。チェスターくんの信念はそれほどまでに固いものだったのです…！

大型犬らしい立派な体格で堂々と立ち尽くしているのに、相手はたった一枚の葉っぱ。チェスターくんのサイズ感と反応のギャップには、もはや愛おしさがこみ上げます。たった一枚の葉っぱから、チェスターくんの『素直すぎる一面』が明らかになった、なんとも微笑ましい出来事なのでした♡

この投稿には「可愛いですぅぅ」「葉っぱ一枚は笑っちゃいました」「絶大なる安心感(笑)」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「hanaton365」には、チェスターくんの愉快な日々が投稿されています。感情豊かなチェスターくんに癒されてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「hanaton365」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております