新幹線では、移動中にノートパソコンを広げて仕事をする人の姿も珍しくない。ただし、多くの乗客が同じ空間で長時間を過ごすだけに、作業中に発する音が周囲にどのように聞こえているか、気になるところだ。

キーボードの打つ音や荷物を出し入れする音などは、本にとっては何気ないことでも、思いのほか響いてしまうことがある。

藤崎千尋さん（仮名・40代）は関西から東京へ戻る新幹線で、後ろの座席から響き続けるタイピング音に困惑したという。

車内に突然響いた「ダダンッ」というエンターキーの音

子どもの夏休みが始まって間もない7月の出来事だ。藤崎さんは、帰省先の関西から東京に戻る新幹線に乗っていた。車内は混雑していたものの、周囲は静かだったという。

藤崎さんもスマートフォンを見たり、ウトウトしたりしながら過ごしていた。

後ろの座席には、会社員らしき男性が座っていた。小田原を過ぎたことを知らせるアナウンスが流れた直後、突然、「ダダンッ」と大きな音が後方から聞こえたという。

続けて聞こえてきたのは、バッグを開けて何かを取り出すような音。そして、ノートパソコンのキーボードを叩く音が始まった。

「『何回エンター押すんだろう』と、そればかり気になって」

「とくに、エンターキーを押す音がものすごく大きかったんです。途中から、『そんなに力いっぱい叩かなくても』『何回エンター押すんだろう』と、そればかり気になってしまいました」

隣に座っていた外国人も気になったようで、何度か後ろを振り返っていたという。

藤崎さんも座席の隙間から様子を確認すると、男性は険しい表情でパソコンの画面に向かっていた。

「周りから見られていることには、まったく気づいていないようでした」

東京駅が近づいた頃、ようやくタイピング音が止まった。男性から「ふぅ」と息をつく声が聞こえ、藤崎さんも「これで騒音から解放される」と思った。

しかし、その直後だった。背後から再び「ガチャガチャ」と慌ただしい音が聞こえ、続いて「ヒッ」という小さな声がしたという。

「何が起きたんだろうと、ものすごく気になりました」

東京駅への到着も近かったため、藤崎さんは降車準備をするように立ち上がり、後方の座席を見た。そこには、倒れたペットボトルとキーボードを必死に拭いている男性の姿があった。

パソコン作業そのものは禁止されていなくても、静かな車内ではキーボードを叩く音が、想像以上に周囲へ響くことがある。仕事に集中していると周囲の様子に気づきにくくなるだけに、音にも少し意識を向けたいところだ。