◇ア・リーグ ブルージェイズ ― マリナーズ（2026年8月28日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（30）が28日（日本時間29日）、本拠でのマリナーズ戦に「6番・三塁」で先発出場。20日（同21日）のレイズ戦以来7試合ぶりとなる今季27号本塁打をマークした。

1―1で迎えた初回1死満塁の第1打席は、7試合ぶりの打点となる勝ち越しの右犠飛。3回の第2打席は右飛に倒れたが、5―1とリードした6回先頭打者の第3打席で追撃の左越えソロを放った。2ストライク2ボールから内角へのスイーパーをとらえ、左翼席へ放り込む飛距離400フィート（約121.92メートル）の一撃。本拠のファンを沸かせ、球団の新人最多本塁打記録を自ら更新した。ドジャースの大谷翔平、ホワイトソックスの村上宗隆との「日本人30発トリオ」も視界に入ってきた。

本塁打と打点はチームダントツの2冠ながら、試合前の時点で8月はわずか2本塁打、5打点。それでもコツコツと安打を積み重ね、27日（同28日）にはあと20センチで本塁打という左翼フェンス最上部直撃の二塁打を放っていた。ア・リーグ東地区最下位と苦しむチームを、懸命に引っ張っている。