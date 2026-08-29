『ポケモン』新作アニメ、2027年ディズニープラスで配信！ ネギガナイトとピチューの冒険をストップモーションで描く
ポケモンの新作ストップモーションアニメシリーズ『ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」』が、2027年にディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で配信されることが決定。今回、本作のティザーキービジュアルが公開された。
【動画】動きがかわいい！ 1年前に公開された『ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」』ティザー映像
『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから今年で30周年を迎え、テレビゲーム、アニメ、カードゲームなど今や世界中で人気を博す『ポケモン』。
本日「ディズニープラス」は、『ポケモン』の海外事業を担うThe Pokemon Company International（※）とのグローバル配信契約を発表し、新作ストップモーションアニメシリーズ『ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」』を、「ディズニープラス」で2027年に配信することを発表した。
本作は、『ひつじのショーン』『ウォレスとグルミット』などで知られ、米国アカデミー賞を4回受賞したほか、英国アカデミー賞やアニー賞受賞など、世界的に高い評価を得るアニメーションスタジオのアードマンが制作。
広大なガラル地方を舞台に、ネギガナイトとピチューの2匹が、この地方で生息するポケモンたちを守るために壮大な冒険へと旅立つ勇気の物語。未知の世界で次々と起こる、予期せぬトラブルや危険、新たなライバルや仲間たちとの出会いを通して育まれる強い友情と絆を、アードマンならではの温かみとユーモアあふれる映像世界で描き出す。
本作は、現地時間8月28日に米サンフランシスコで開催された、大規模な体験型イベント「ポケモンXP」で発表。企画・開発を手掛けるThe Pokemon Company Internationalから、ポケモン オリジナルアニメーション部門ディレクターのフィル・リンダに加え、アードマンの制作チームから監督のトム・パーキンソン、IP部門クリエイティブ・ディレクターのナット・マッケイ、モデル・メイキング部門クリエイティブ・リードのジェームズ・ヤングらが登壇し、ティザーキービジュアルが公開された。
キービジュアルは、そんなネギガナイトとピチューとの冒険を期待させるデザインで2匹の活躍に期待がかかる。
※Pokemonの「e」はアキュートアクセント付きが正式表記
ストップモーションアニメシリーズ『ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」』は、2027年に「ディズニープラス」で配信。
以下、ディズニーキッズ＆ファミリー プレジデント、ポケモン オリジナルアニメーションディレクターのコメント全文。
▼ディズニー キッズ＆ファミリー プレジデント：アヨ・デイビス
「ポケモン」は、長年親しまれてきたファンにとって特別な存在でありながら、今日の子どもたちにとっても常に新しく魅力的であり続けるという、極めて稀有なパワーを持っています。新作シリーズ『ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」』は、アードマンが誇るストップモーションの芸術性と遊び心に満ちた視点によって、この愛される世界に新たな風を吹き込み、誰もが知るキャラクターたちを新しい形で体験いただけることでしょう。
▼The Pokemon Company International ポケモン オリジナルアニメーション部門ディレクター：フィル・リンダ
ポケモンたちの視点から描かれる冒険と勇気に満ちた物語は、アードマンの卓越したクリエイターたちによって、さらに魅力的な作品へと昇華されました。視聴者の皆さんは、ネギガナイトとピチュー、そして本作に登場する個性豊かなポケモンたちと出会うことを心から楽しめるでしょう。アードマンがガラル地方に命を吹き込み、まるでその空気の香りを感じ、木の樹皮に触れ、主人公たちと共に冒険へ出かけたくなるような世界観を創り上げました。
【動画】動きがかわいい！ 1年前に公開された『ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」』ティザー映像
『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから今年で30周年を迎え、テレビゲーム、アニメ、カードゲームなど今や世界中で人気を博す『ポケモン』。
本作は、『ひつじのショーン』『ウォレスとグルミット』などで知られ、米国アカデミー賞を4回受賞したほか、英国アカデミー賞やアニー賞受賞など、世界的に高い評価を得るアニメーションスタジオのアードマンが制作。
広大なガラル地方を舞台に、ネギガナイトとピチューの2匹が、この地方で生息するポケモンたちを守るために壮大な冒険へと旅立つ勇気の物語。未知の世界で次々と起こる、予期せぬトラブルや危険、新たなライバルや仲間たちとの出会いを通して育まれる強い友情と絆を、アードマンならではの温かみとユーモアあふれる映像世界で描き出す。
本作は、現地時間8月28日に米サンフランシスコで開催された、大規模な体験型イベント「ポケモンXP」で発表。企画・開発を手掛けるThe Pokemon Company Internationalから、ポケモン オリジナルアニメーション部門ディレクターのフィル・リンダに加え、アードマンの制作チームから監督のトム・パーキンソン、IP部門クリエイティブ・ディレクターのナット・マッケイ、モデル・メイキング部門クリエイティブ・リードのジェームズ・ヤングらが登壇し、ティザーキービジュアルが公開された。
キービジュアルは、そんなネギガナイトとピチューとの冒険を期待させるデザインで2匹の活躍に期待がかかる。
※Pokemonの「e」はアキュートアクセント付きが正式表記
ストップモーションアニメシリーズ『ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」』は、2027年に「ディズニープラス」で配信。
以下、ディズニーキッズ＆ファミリー プレジデント、ポケモン オリジナルアニメーションディレクターのコメント全文。
▼ディズニー キッズ＆ファミリー プレジデント：アヨ・デイビス
「ポケモン」は、長年親しまれてきたファンにとって特別な存在でありながら、今日の子どもたちにとっても常に新しく魅力的であり続けるという、極めて稀有なパワーを持っています。新作シリーズ『ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」』は、アードマンが誇るストップモーションの芸術性と遊び心に満ちた視点によって、この愛される世界に新たな風を吹き込み、誰もが知るキャラクターたちを新しい形で体験いただけることでしょう。
▼The Pokemon Company International ポケモン オリジナルアニメーション部門ディレクター：フィル・リンダ
ポケモンたちの視点から描かれる冒険と勇気に満ちた物語は、アードマンの卓越したクリエイターたちによって、さらに魅力的な作品へと昇華されました。視聴者の皆さんは、ネギガナイトとピチュー、そして本作に登場する個性豊かなポケモンたちと出会うことを心から楽しめるでしょう。アードマンがガラル地方に命を吹き込み、まるでその空気の香りを感じ、木の樹皮に触れ、主人公たちと共に冒険へ出かけたくなるような世界観を創り上げました。