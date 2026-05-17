昨年12月の侍ジャパン大学代表候補合宿の50メートル走で5秒69をマーク今秋ドラフト候補の明大・岡田啓吾内野手（4年）が怪我から復帰し、再び躍動を始めた。驚異の快足と貴公子然とした佇まいに、改めて注目が集まりそうだ。16日に行われた東京六大学野球春季リーグの早大1回戦。明大打線は早大のエース・高橋煌稀投手（3年）に6回まで無安打1四球に抑え込まれ、ノーヒットノーラン達成のムードが漂った。1点を追う7回。先頭の