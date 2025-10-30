パリのオルセー美術館には日本とも縁の深いゴッホの傑作がある。多摩美術大学名誉教授の西岡文彦さんは「ゴッホがいちばんいいと評した『アルルの寝室』だ。この作品は日本人コレクターの手に渡ったが、紆余曲折を経てフランス国内に留まることになった」という――。（第3回）※本稿は、西岡文彦『わかるゴッホ』（河出文庫）の一部を再編集したものです。ゴッホ『アルルの寝室』（1889）（写真＝C2RMF／オルセー美術館蔵／CC-PD-