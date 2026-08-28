◇ナ・リーグ ドジャース−ブレーブス（2026年8月27日 アトランタ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が27日（日本時間28日）、敵地でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席まで凡退が続いた。

初回の第1打席は24年サイ・ヤング賞の相手先発左腕・セールの第1球、内角シンカーを狙ったが詰まらされ、ニゴロに倒れた。3回1死の第2打席は4球目で100・1マイル（約161キロ）を計測。セールが100マイル超を投げたのはレッドソックス時代の2018年7月6日のロイヤルズ戦以来、8年ぶりだった。最後は2ボール2ストライクからの6球目、スライダーにバットが空を切り、三振に終わった。

5回は2死一塁と初めて走者を置いて第3打席を迎えたが、スライダーを2球空振りするなど、2ボール2ストライクからの5球目、高め直球にバットが空振し、2打席続けて三振に倒れた。

セールは5回まで99マイル（約159・3キロ）を超えたのは60球のうち4球で、うち3球は大谷に対してと露骨に球速を上げ“超本気モード”。第3打席の空振り三振をした高め直球も大リーグ公式サイト「MLB.com」では99・6マイル（約160・2キロ）だったが、球場のスピードガンでは100マイルが表示され、スタンドからはどよめきが沸き起こった。

前日26日（同27日）のカード2戦目は5打数2安打で30号を放ったロッキーズ戦以来、7試合ぶりにマルチ安打をマーク。ただ、チームはサヨナラ負けを喫し、ブレーブスとの直接対決は今季負け越しが決まった。

両チームとも地区首位を走っており、ドジャースは試合前の時点で80勝53敗、勝率・602はナ・リーグ2位。一方、ブレーブスは78勝55敗で勝率・586は同3位。ポストシーズンは勝率上位2チームが地区シリーズから登場する一方で、地区優勝を果たしても3位の場合、ワイルドカードシリーズから戦うこととなる。ドジャースはブレーブスに2ゲーム差に迫られており、負けられない一戦となる。