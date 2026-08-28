ダイヤモンドリーグ・チューリヒ大会

陸上の世界最高峰シリーズ・ダイヤモンドリーグ（DL）のチューリヒ大会が現地27日にスイス・チューリヒで行われ、男子400メートル障害でアリソン・ドス・サントス（ブラジル）が45秒80の世界新記録で優勝した。従来の記録を0秒14更新。男子短距離のスーパースター、ウサイン・ボルト級の激走だった。

2022年世界選手権金メダリストのドス・サントスが、衝撃の走りを披露した。

序盤からスピードに乗るとライバルを寄せ付けずにフィニッシュ。ワーホルム（ノルウェー）が保持していた45秒94（2021年）を0秒14更新すると、スイスの夜空に雄叫びが響いた。

世界陸連（WA）のスコアリングテーブルによると、45秒80は1348点。男子100メートルの1348点は9秒60、200メートルなら19秒21に相当する。ボルト氏が持つ世界記録9秒58（100メートル）と19秒19（200メートル）に匹敵する激走だった。

X上の日本人ファンにも衝撃が広がる。「え…嘘だろ…」「とんでもない記録すぎる ボルトクラスだろ」「さすがに速すぎる」「10年は破られないと思ってた」など声が上がった。

26歳のドス・サントスは昨秋、東京で開催された世界選手権は銀メダル。五輪は2021年東京、2024年パリでともに銅メダルを獲得している。

また、DLチューリヒ大会では女子100メートル障害でも、マサイ・ラッセル（米国）が12秒09の世界新記録をマークした。



（THE ANSWER編集部）