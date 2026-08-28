「布団が吹っ飛んだ！」全力で家を盛り上げる小学生の姉と冷静な妹、年の差姉妹の日常に7.3万いいね
家の中を全力で盛り上げる小学生のお姉ちゃんの姿を収めた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。はげちゃびん一族さん（@jurixmitsu）が「うちのお姉ちゃんは盛り上げ上手です」というコメントとともに投稿したこの動画には、7.3万件のいいねが集まった。家族のムードメーカーであるお姉ちゃんの普段の様子や、年の差姉妹の微笑ましい日常について、、投稿主のはげちゃびん一族さんに話を聞いた。
【写真】妹との温度差がすごい…リモコンをマイク代わりに完全に“世界に入ってる”姉の姿
――いつも家の中を一人で盛り上げてくれるというお姉ちゃんですが、具体的にどのような行動や言葉でご家族を楽しませてくれているのか教えてください。
「ゴリラの真似をしたり、変な顔をしたり、『布団が吹っ飛んだ！』とかしょーもないダジャレを言ったり。ありとあらゆる方法で私たちを楽しませてくれます！」
――お姉ちゃんの全力の盛り上げに対して、小さな妹さんは普段どのような表情や反応を見せているのかお聞かせください。
「妹のみったんは一緒に乗る時もあれば、『あーまたやってるわ』と言わんばかりに冷静に遊んでいたり、テレビを見ていたり。そのコントラストもとても面白いです！ その横でねぇねは大暴れしています（笑）」
――「「明るい家庭の秘訣はねぇねのおかげかも」と感じた、特に印象に残っているエピソードを教えてください。
「パパと喧嘩した時に仲裁に入ってくれて、その後『この空気感はダメだ！』と感じたのか、パパと私を笑わせてくれたり、励ましてくれたりしたことですね！」
――小学生のお姉ちゃんと赤ちゃんの妹さんという「年の差姉妹」だからこそ見られる微笑ましいやり取りや、お姉ちゃんの面倒見の良い一面についてお聞かせください。
「とにかくお世話好きで、妹のみったんが不機嫌な時も保育士さんみたいに誘導が上手で、みったんがみるみるご機嫌になるのです！ それにはいつも驚かされます。あと、みったんとお風呂に入ってくれるなど、オムツ替え以外は基本なんでもやってくれます！ オムツ替えは嫌みたいです（笑）」
――――お姉ちゃんと妹さんが、これからどのような関係を築きながら成長していってほしいか、親御さんとしての願いを教えてください。
「本当に仲が良くて、お互いに愛が溢れていますので、このまま大きくなっていってほしいなと思っています。お互いになんでも相談できる、親友のような姉妹になりそうな気はしています」
――いつも家の中を一人で盛り上げてくれるというお姉ちゃんですが、具体的にどのような行動や言葉でご家族を楽しませてくれているのか教えてください。
「ゴリラの真似をしたり、変な顔をしたり、『布団が吹っ飛んだ！』とかしょーもないダジャレを言ったり。ありとあらゆる方法で私たちを楽しませてくれます！」
――お姉ちゃんの全力の盛り上げに対して、小さな妹さんは普段どのような表情や反応を見せているのかお聞かせください。
「妹のみったんは一緒に乗る時もあれば、『あーまたやってるわ』と言わんばかりに冷静に遊んでいたり、テレビを見ていたり。そのコントラストもとても面白いです！ その横でねぇねは大暴れしています（笑）」
――「「明るい家庭の秘訣はねぇねのおかげかも」と感じた、特に印象に残っているエピソードを教えてください。
「パパと喧嘩した時に仲裁に入ってくれて、その後『この空気感はダメだ！』と感じたのか、パパと私を笑わせてくれたり、励ましてくれたりしたことですね！」
――小学生のお姉ちゃんと赤ちゃんの妹さんという「年の差姉妹」だからこそ見られる微笑ましいやり取りや、お姉ちゃんの面倒見の良い一面についてお聞かせください。
「とにかくお世話好きで、妹のみったんが不機嫌な時も保育士さんみたいに誘導が上手で、みったんがみるみるご機嫌になるのです！ それにはいつも驚かされます。あと、みったんとお風呂に入ってくれるなど、オムツ替え以外は基本なんでもやってくれます！ オムツ替えは嫌みたいです（笑）」
――――お姉ちゃんと妹さんが、これからどのような関係を築きながら成長していってほしいか、親御さんとしての願いを教えてください。
「本当に仲が良くて、お互いに愛が溢れていますので、このまま大きくなっていってほしいなと思っています。お互いになんでも相談できる、親友のような姉妹になりそうな気はしています」