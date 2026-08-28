兄弟を一生懸命毛繕いしてあげていた猫ちゃん。しかし途中で眠気に襲われてしまったようで…？その光景を見ている人まで幸せにしてしまう猫ちゃんたちのお昼寝風景が、33万表示の反響を呼んでいます。投稿を見た人からは、「思わずため息が出ました」「かわいい光景だなぁ」と、温かいコメントが寄せられています。

【写真：兄弟を毛づくろいしていた猫→途中で眠くなってしまい…幸せすぎる『お昼寝風景』】

毛繕いをしてあげている最中に、眠気に襲われてしまっためろちゃん

Xアカウント『meruchame』に投稿されて癒しを届けることになったのは、毛づくろいの最中に眠ってしまう猫ちゃんたちの光景。その日、麦わら猫のめろちゃんは、兄弟猫のちゃる君に毛づくろいをしてあげていたそう。ふたりはとても仲良しで、いつもこうして一緒に過ごしているのだとか。

この日は、めろちゃんがちゃる君のことを一生懸命毛づくろいしてあげていたようです。

横になってくつろぐちゃる君のお顔を、丁寧にお手入れしてあげるめろちゃん。すると、ちゃる君はめろちゃんの毛づくろいが気持ちよかったのか、そのうち動かなくなってしまったそう。きっと、気持ち良くて眠ってしまったのでしょう。

そして、めろちゃんもいつの間にかちゃる君のお耳に顔を当てたまま、一緒に眠りに落ちてしまったご様子。起きている時も眠っている時も、いつでもそばにいるふたりの姿に、こちらまで幸せな気分になってしまいます。

飼い主さんが猫吸いしようと思ったら…

そんなめろちゃんとちゃる君の仲良しな光景は、別の日にも見られたそう。ある日、飼い主さんがふたりを猫吸いしようと探していると…なんと、ちゃる君がめろちゃんを吸っているところを目撃することに！

猫ちゃんが猫ちゃんを猫吸いするまさかの光景に、なんだか温かい笑いが込み上げてきてしまいます。

こっそりふたりだけの時間を楽しむめろちゃんとちゃる君の姿を、そのまま遠くから見守りたくなってしまいます。

ちゃる君に毛づくろいをしてあげている途中で眠ってしまっためろちゃんの光景には、「ちゃる君の匂いに癒されて幸せそう」「耳吸いしながらねんねしてて、めっちゃ可愛い♡」「可愛すぎです」と、絶賛の声が寄せられることに。

Xアカウント『meruchame』では、そんな仲良し兄弟のめろちゃんとちゃる君、そして飼い主さんの幸せいっぱいな日々が綴られていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「meruchame」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。