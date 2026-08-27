6年ぶりヘンリー王子夫妻がイギリスに帰国のワケ　現地メディアは「子ども2人が9月から学校へ」　地元民からは賛否の声

イギリス王室の公務から退いたヘンリー王子とメーガン妃が26日、イギリスに帰国したことが分かりました。

地元メディアによると、2人の子供たちとともにイギリス中部のバーミンガム空港にプライベートジェットで到着したということです。

2020年、アメリカ・カリフォルニア州に移住したヘンリー王子夫妻。

アメリカ出身で元女優のメーガン妃は、王室の対応やしきたりなどをたびたび批判。

ヘンリー王子は暴露本を出版するなど、これまで王室との確執が続いていました。

そんな2人が6年ぶりに突然の“出戻り”。

新生活の拠点として有力視されているのが、ロンドンの西にあるコッツウォルズです。

イギリスメディアは、メーガン妃が2026年7月にコッツウォルズにある学校2校を見学したと伝えています。

豊かな自然に囲まれ、著名人にも人気のこの地域。

ヘンリー王子夫妻が引っ越してくることについて、地元の人たちは「こっちでは大騒ぎだよ！みんな楽しみにしてるんだ」「私は気にしませんが、彼らはまず家族に謝るべきだと思います」「（Q.ヘンリー王子とメーガン妃は好き？）ノー。彼らの報道にはうんざりしていて、王室の方々に心から同情するわ」と話しました。

帰国の理由については明かされていませんが、現地メディアによると、子供2人は9月からイギリスの学校に通う予定。

夫妻は今後も王室の公務に復帰する予定はないということです。